Eigenaar Bank Nagelmackers versast 300 miljoen naar China

Bank Nagelmackers is voorlopig nog in Chinese handen.

Na de verkoop van verzekeraar Fidea, voert Anbang Belgium Holding een forse kapitaalvermindering van 300 miljoen euro door. Het geld wordt overgeheveld naar de Chinese aandeelhouder in Hongkong.

Het zal een van de grootste Belgische zakendeals van het jaar worden: de overname in de lente van verzekeraar Fidea door Baloise voor 480 miljoen euro. De verkoper was het gewezen Chinese conglomeraat Anbang dat in de problemen kwam en door het regime in Peking aan de ketting werd gelegd. Anbang werd zelfs genationaliseerd en de Chinese overheid nam de leiding in handen.

Sindsdien is de uitverkoop van Anbang aan de gang. In ons land is de groep nog eigenaar van Bank Nagelmackers.

Tussenvehikel

Fidea en Nagelmackers waren niet rechtstreeks eigendom van het Chinese Anbang, maar indirect via het tussenvehikel Anbang Belgium Holding. Dat kwam er op vraag van de Nationale Bank van België, de toezichthouder voor de sector, om de twee financiële spelers af te schermen in het geval van problemen bij de Chinese moeder.

Anbang Belgium Holding voerde onlangs op een buitengewone algemene vergadering een kapitaalvermindering door van 665 naar 365 miljoen euro, leert een officiële melding. De operatie is bedoeld om ‘het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige noden’, zo staat in de akte. De 300 miljoen euro wordt versast naar de Hongkongse vennootschap Anbang Group Holdings Co. en dus in feite naar de Chinese overheid.

'Voldoende kapitaal'

Volgens Tim Rooney, de CEO van Bank Nagelmackers en bestuurder van Anbang Belgium Holding, heeft de kapitaalvermindering te maken met de verkoop van Fidea. ‘Het is een normale operatie die werd besproken met de Nationale Bank en goedgekeurd. De bank is nu het enige actief en heeft meer dan voldoende kapitaal. Vandaar de beslissing om het geld dat onze aandeelhouder investeerde, deels terug te betalen.’

Volgens Rooney speelde ook de strafrente van de Europese Centrale Bank voor geldoverschotten mee. ‘Als we teveel kapitaal aanhouden, komt dat erg duur uit. Er zijn ook geen plannen om het geld te investeren en er is dus geen noodzaak om het kapitaal van de bank te verhogen.’