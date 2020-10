Eigenaar Merit Capital weg na ontdekking valse documenten

Voorzitter en eigenaar Henry Gabay, een CEO en de CFO zijn opgestapt bij het Antwerpse beurshuis Merit Capital. Hun ontslag komt er nadat valse contracten werden gevonden. Merit Capital start een intern onderzoek en wil zijn naam zuiveren.

De bom is ontploft bij het Antwerpse beurshuis Merit Capital, dat ruim 1,5 miljard euro van gefortuneerde Belgen beheert. Na het vertrek van co-CEO Paul Reynolds hebben nu ook voorzitter en eigenaar Henry Gabay en CFO Amit Haria zich teruggetrokken uit het management en het bestuur. Daarmee zijn in één klap de drie sleutelfiguren van de eigenaar van Merrit Capital, het Londense Duet, vertrokken bij het beurshuis.

Het vertrek van co-CEO Reynolds werd eerder deze week nog omschreven als een beslissing om persoonlijke redenen. Dat nu ook de voorzitter en de CFO zich terugtrekken, toont aan dat er meer aan de hand is. Merit Capital zegt dat de vacante plaatsen in het directiecomité en het bestuur ingevuld worden na overleg met de Nationale Bank. Jan Gysels, een voormalige KBC-bankier, wordt voorgedragen als nieuwe voorzitter.

De ontslagen volgen op berichten over bizarre transacties tussen Merit Capital en de Londense fondsbeheerder H2O, die door de Franse regulator aan de ketting werd gelegd. Merit Capital heeft steeds die transacties ontkend. Zeer recentelijk kwam de Nationale Bank in naam van Merit Capital opgestelde valse contracten op het spoor. Ze maakte die over aan de raad van bestuur van Merit Capital.

Het gaat om een raamcontract om bepaalde transacties te doen en verschillende gelieerde documenten. Die contracten zijn vals, want ze waren niet toegelaten en niet goedgekeurd door de raad van bestuur van Merit Capital. In de jaarrekeningen van H2O staan voor 377 miljoen euro aan transacties 'met Merit Capital' vermeld.

'Merit Capital is een intern onderzoek gestart en zal de nodige juridische stappen zetten om zijn naam te zuiveren', zegt CEO Jan De Coninck, die momenteel nog de het enige lid van het directiecomité is. 'Onze naam is misbruikt. We weten nog niet precies door wie en waarom, maar we zullen dat tot op het bot uitzoeken.'

Voor alle duidelijkheid: er is geen enkel euro van Merit Capital verdwenen. Er is ook geen enkele verdachte transactie gedaan op de rekeningen van het beurshuis of zijn klanten.

De contracten gingen over zogenaamde repo's of buy-and-sell-backoperaties. Eenvoudig gezegd zijn dat contracten waarmee partijen overeenkomen iets te verkopen en nadien terug te kopen voor een gelijkaardige prijs. Met die contracten kon het in nauwe schoentjes geraakte H20 voor 377 miljoen euro aan dubieuze activa van de balans van zijn fondsen houden. Dankzij de repo's werden ze 'tijdelijk geparkeerd' bij Merit Capital.

Windhorst

Die verborgen activa zouden vooral rommelobligaties zijn van de omstreden Duitse financier Lars Windhorst, waaronder schuldpapier van het lingeriebedrijf La Perla, dat virtueel failliet lijkt.

Officieel klinkt het bij Merit Capital dat de wijzigingen er komen om het vertrouwen te herstellen en een onafhankelijk onderzoek mogelijk te maken. De vraag is wie de valse contracten heeft opgesteld en waarom. Mensen van H2O? Een gelieerde broker? Iemand bij Merit Capital of Duet? Dat de drie mensen van Duet plots ontslag nemen, is volgens kenners een teken aan de wand.

Door hun ontslag vermijden de drie alvast dat de Nationale Bank in de loop van het onderzoek hun zogenaamde Fit & Proper-status zou kunnen intrekken. Directieleden en bestuurders moeten een grondig geschiktheidsonderzoek ondergaan vooraleer ze kunnen worden benoemd. Eenmaal iemand niet Fit & Proper verklaard is, betekent dat de facto het einde van diens carrière in de financiële sector.

Gabay

Duet, een groep die via Hongkongse holdings eigendom is van Gabay, kocht twee jaar geleden een meerderheidsbelang in Merit Capital, dat toen het 'blauwe fabriekje' werd genoemd door de aanwezigheid van liberale families in het kapitaal.

Gabay, die in Londen woont, maar de Zwitserse nationaliteit heeft, kwam deze zomer internationaal in het nieuws toen hij een tijdlang werd aangehouden in Frankrijk. Dat gebeurde na een Duits aanhoudingsbevel in een onderzoek naar dividendfraude, het zogenaamde Cum-Ex-schandaal. De zakenman werd tegengehouden op de luchthaven van Toulon op vraag van de Duitse politie. Hij werd evenwel na verhoor vrijgelaten. Gabay verklaarde dat hij niets met de zaak te maken heeft en volgens Duet werd hij niet beschuldigd van enig misdrijf.

Enkele jaren voordien bereikte Gabay een schikking in de Verenigde Staten. Hij betaalde toen 1 miljoen dollar na een onderzoek van de regulator NFA over het overtreden van de regels door zijn bedrijf Duet Asset Management. De NFA had toen allerlei niet-toegestane leningen gevonden waarmee fondsen van Duet niet-toegestane leningen toekenden aan persoonlijke vehikels van Gabay.