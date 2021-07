Elf banken starten met universele bankdienst

Bankverrichtingen en betalingen gebeuren almaar meer digitaal. Onder invloed van de coronapandemie is die trend nog sterk toegenomen. Maar niet iedereen kan volgen. Dat beseft de banksector zelf maar al te goed, net als de politiek. De federale regering nam daarom het initiatief om een ‘universele bankdienst’ in te voeren voor niet-digitale consumenten, zeg maar een basispakket van diensten tegen een goedkoop tarief. Dat is vergelijkbaar met wat bijvoorbeeld al bestaat in de telecom- en de postsector.