Er kan nog meer dan één duurzame bank bij...

Duurzame financiële producten op zich maken een bank niet duurzaam. Daarvoor moet ze in haar hele beleid coherent en duurzaam optreden. Ik gun de nieuwe bank NewB alle kansen, want de maatschappelijke ambitie van de financiële sector moet veel hoger.

Sinds deze week is België een bank rijker. Na de Nationale Bank heeft ook de Europese Centrale Bank groen licht gegeven voor de start van NewB. Met NewB verwelkomen we de eerste nieuwe Belgische speler in decennia. Een bank die duurzaam bankieren centraal stelt.

Hoewel NewB als bank nog aan het begin van haar verhaal staat, is de toekenning van haar banklicentie een belangrijke stap in het Belgische bankenlandschap. Want om een CO 2 -neutrale economie te bereiken hebben we meer duurzame banken nodig, en niet alleen meer duurzame financiële producten. De financiële sector moet dringend meer maatschappelijke ambitie nastreven.

Het aantal duurzame fondsen stijgt snel en in hun communicatie stellen Belgische banken duurzaamheid meer dan ooit voorop. Elke financiële speler - banken, fondsenmanagers, verzekeraars - beseft dat duurzaamheid een noodzaak is. Een bank mag dan wel een fonds aanbieden dat niet in fossiele energie investeert, hoe coherent en duurzaam is die bank als ze tegelijk oliepijpleidingen kredieten geeft?

Veel beleggingsfondsen worden niet langer onder de noemer ‘duurzaam’ aangeboden. Van sommige weten we zelfs niet wat ze precies financieren. Dat gebrek aan transparantie is een groot probleem. Volgens de recentste cijfers van de Belgische vermogensbeheerders vertegenwoordigen de duurzame fondsen ongeveer 10 procent van alle fondsen in ons land. Waar investeren de 90 procent niet-duurzame fondsen dan in?

Banken hebben een grote maatschappelijke verantwoordelijkheid in het streven naar een leefbare planeet en sociale rechtvaardigheid.

Hetzelfde geldt voor de kredieten die de banken verlenen. Welke bedrijfsactiviteiten worden daarmee gefinancierd? Hoeveel van de 285 miljard euro op de Belgische spaarrekeningen wordt duurzaam besteed? Een studie uit 2019 geeft aan dat duurzame spaarrekeningen minder dan 1 procent van de Belgische spaarvolumes vertegenwoordigen. Van 99 procent van het spaargeld weten we niet of het duurzame of schadelijke activiteiten financiert.

Een integraal duurzaamheidsbeleid vraagt bij een bank mensen en middelen in heel de organisatie. Daarbij gelden sociale en ecologische criteria evenzeer als financiële overwegingen van risico en rendement. Een dergelijk beheer kan je niet tot algoritmes reduceren.

Versnelling

In andere landen engageert de financiële sector zich gezamenlijk. In Nederland en Spanje heeft de banksector toegezegd CO2-reducerende doelstellingen vast te leggen en maatregelen te nemen. Die versnelling heeft België ook nodig. En de tijd dringt: de financiële sector moet sneller, kordater en met veel meer maatschappelijke ambitie ingrijpen dan nu het geval is.

Alles begint met transparanter communiceren. De instrumenten om dat te realiseren bestaan al. Banken kunnen aangeven welk percentage van hun kredietportefeuille duurzaam is. Of ze kunnen de CO 2 -uitstoot van hun leningen en investeringen in kaart brengen. Mijn bank past dat reeds toe voor haar kredietverleningen en beleggingsfondsen.

