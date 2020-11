Erfenis van Ralph Hamers weegt op ING

De plannen van de vorige ING-CEO Ralph Hamers om bankdochters in verschillende landen samen te voegen lopen spaak. Het schrappen van het Europese integratieproject Maggie leidt tot een afboeking van 140 miljoen euro.

Of hij nog contact had met zijn voorganger Ralph Hamers, die overstapte naar de Zwitserse concurrent UBS, vroeg een Duitse journalist tijdens een conferencecall over de kwartaalcijfers aan de nieuwe ING-CEO Steven van Rijswijk. 'Ja, zeker, deze ochtend hebben we nog geappt', klonk het. 'Hij wenste me vandaag veel succes.'

Als de beurskoers als maatstaf wordt genomen, was het geen succesvolle dag voor van Rijswijk. Het aandeel ING donderde tot 9 procent lager en sloot 4,8 procent lager, de slechtste prestatie in de Bel20 en de Amsterdamse AEX.

De pandoering komt er na tegenvallende cijfers. De rente-inkomsten zakten met 6 procent en dat kon niet gecompenseerd worden met hogere inkomsten uit beleggingen of verzekeringen. Daarnaast moest het bedrijf extra geld opzijzetten voor mogelijke kredietverliezen en waren er afboekingen op de Thaise bankdochter TMB (230 miljoen euro) en het IT-project Maggie (140 miljoen euro).

Maggie

Maggie, vroeger bekend als Model Bank, was een van de grote werven van Hamers. Hij wou de activiteiten van ING in vier Europese landen (Spanje, Italië, Frankrijk en Tsjechië) samenvoegen op één platform met meer dan 6 miljoen klanten. Van Rijswijk trekt nu de stekker uit dat project door de economische tegenwind en de ervaringen met gelijkaardige integratieprojecten.

ING heeft geprobeerd de bankactiviteiten in België en Nederland volledig samen te voegen, in het project Unite. Maar dat lukte niet door tegenstand van de Nationale Bank en de integratievoordelen werden niet gehaald. Dat de klanten in de Benelux wel grotendeels op gelijkaardige apps en webbankieren zijn overgeschakeld, is een magere troost.

De dividendpolitiek gaat op de schop. In plaats van een progressief dividend dat meegroeit als de winst groeit, belooft ING nu de helft van de courante nettowinst uit te keren in contanten of via de inkoop van eigen aandelen.

Hamers had sterk ingezet om de groep van lokale banken stapsgewijs om te bouwen tot één Europees platform, naar het voorbeeld van Amerikaanse technologiebedrijven. In die visie zou ING gemakkelijk geld kunnen verdienen door grote deals te sluiten met derden die hun producten via het ING-platform kunnen verkopen aan een miljoenenpubliek.

Maggie zal serieus worden afgeslankt, maar er zal op een andere manier geprobeerd worden om een digitale universele bank te worden, benadrukt van Rijswijk. De ING-filialen in de verschillende landen zullen bijvoorbeeld een beroep kunnen doen op functies die in dezelfde programmeertaal ontwikkeld worden door andere filialen.

Dividendpolitiek op de schop

Het afvoeren van Maggie en het afbouwen de zakenbankdivisie zal 1.000 banen kosten tegen eind 2021, liet van Rijswijk verstaan. Waar de ontslagen vallen, is niet duidelijk. De grootste klappen voor de zakenbank vallen in Latijns-Amerika en Azië, waar kantoren sluiten.

