Euroclear doet grootste overname sinds 2008

Het effectenhuis Euroclear neemt zijn Zweedse sectorgenoot MFEX over en versterkt daarmee zijn positie in de fondsenmarkt. De groep, die geleid wordt door Lieve Mostrey, krijgt er een wapen bij in de strijd met concurrent Clearstream.

Euroclear, de Brusselse gigant die instaat voor de afwikkeling van twee derde van de beurshandel in grote Europese bedrijven, trekt na een pandemiejaar met recordvolumes op het overnamepad. Het bereikte een akkoord met de private-equitygroep Nordic Capital voor de overname van MFEX. Dat levert diensten aan fondsbeheerders die samen goed zijn voor 320 miljard aan activa.

Voor Euroclear is dat een erg complementaire overname, zegt CEO Lieve Mostrey. 'Euroclear voert transacties uit voor fondsen en bewaart voor 2.600 miljard euro aan fondsen. Onze activiteiten zijn eerder administratief en operationeel en komen na een effectieve transactie.' MFEX zit aan de andere kant van het fondsenverhaal en regelt via zijn platform allerlei contracten rond de distributie van fondsen. Het gaat onder meer over de vergoedingen die banken en verzekeraars krijgen voor de verkoop van fondsen aan hun klanten.

Grotere schaal

'Met die distributiediensten hebben we geen ervaring, maar we kunnen dat combineren met onze grotere schaal. We rekenen op heel wat inkomstensynergieën door extra diensten aan elkaars klanten aan te bieden', zegt Mostrey. MFEX haalt ruim 50 miljoen euro omzet en telt 325 werknemers. Euroclear telt ruim 4.000 werknemers en boekt een omzet van 1,4 miljard euro.

We rekenen op heel wat inkomstensynergieën door extra diensten aan elkaars klanten aan te bieden. Lieve Mostrey CEO Euroclear

De overnameprijs van MFEX wordt niet bekendgemaakt. Maar Mostrey zegt dat het de grootste overname is in 13 jaar. In 2008 werd Euroclear voor 470 miljoen euro eigenaar van NCSD, toevallig ook een Zweeds bedrijf, dat actief is in afwikkeling van effecten in Scandinavië. 'Sindsdien hebben we wel wat geïnvesteerd in start-ups en fintechs, maar dat waren kleinschalige operaties', zegt Mostrey.

Komt er nog groei via overnames? 'Na deze transactie ligt de focus op het realiseren van synergieën. We zien dan wel wat verder nog mogelijk is', zegt de Euroclear-CEO. 'De overname van MFEX gebeurt via eigen middelen en een obligatie-uitgifte die de komende weken of maanden aangekondigd wordt.'

