Europa: 'Stresstests voor banken moeten strenger'

De Europese Rekenkamer meent dat de Europese banken niet streng genoeg tegen het licht werden gehouden in de meest recente stresstests voor de sector.

Die tests werden na de financiële crisis ingevoerd om na te gaan of de belangrijkste banken van Europa wel voldoende bestand zijn tegen mogelijke nieuwe schokken. Aan de meest recente test, die dateert van de herfst van vorig jaar , namen 48 banken uit de EU en Noorwegen mee.

Te milde scenario's

De Europese Rekenkamer, de instelling die toeziet op de financiën van de Europese Unie, blijkt nu bedenkingen te hebben bij de manier waarop dat tweejaarlijkse bankenexamen werd afgenomen. In een nieuw verslag stelt de Rekenkamer dat de Europese Bankautoriteit (EBA), die de stresstests in goede banen moet leiden, strenger had moeten optreden.