Europa beticht grootbanken van gesjoemel met staatsobligaties

Nu gaat de Commissie nog een stap verder en beschuldigt ze acht banken van kartelvorming in de obligatiehandel. Om welke instellingen het gaat, maakt Brussel niet bekend. Toen in december het nieuws over het Europese onderzoek bekendraakte, viel in marktenzalen te horen dat de geviseerde grootbanken Deutsche Bank, Credit Suisse, Crédit Agricole en Bank of America Merrill Lynch waren.

Chatrooms

In haar nieuwe brief geeft de Commissie wel meer inzicht in hoe de banken precies te werk gingen om te obligatiehandel in hun voordeel te draaien. Handelaars zouden commercieel gevoelige informatie met elkaar hebben uitgewisseld en onderling zelfs handelsstrategieën hebben besproken. Ze hielden onderling contact via online chatrooms, al was dat volgens Europa niet het enige communicatiemiddel.