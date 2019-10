Europa denkt aan oprichting witwaswaakhond

De regels voor witwassen zijn de voorbije jaren fors aangescherpt, maar recente schandalen tonen aan dat er nog veel werk is aan de winkel. Het schandaal waarbij mogelijk 200 miljard euro aan verdachte transacties via een Ests filiaal van Dankse Bank passeerde, legde een deel bloot van de zwakheden van het Europese systeem waarbij een deel van het toezicht nationaal gebeurt.

Volgende week komen de ministers van Financiën bijeen om oplossingen te zoeken. Finland heeft als voorzitter van de Raad van de Europese Unie enkele mogelijkheden op papier gezet. Moet een nieuwe structuur worden opgericht? Of is het beter een bestaande instelling te versterken?

Er moet dringend werk worden gemaakt van het analyseren van verdachte transacties in crypto- en andere digitale munten.

Nu spelen instellingen als EBA (Europese Bankenautoriteit), ESMA, (Europese Autoriteit voor Effecten en Markten) en ECB (Europese Centrale Bank) een overkoepelende rol. Maar de strijd tegen witwassen is nog grotendeels het domein van de nationale regulatoren. De Europese Commissie heeft eerder al aangegeven dat ze vindt dat de samenwerking tussen die nationale witwaswaakhonden onvoldoende is.

Cryptomunten

Een vraag die ook op tafel ligt, is of de strijd tegen witwassen en terrorisme moet worden uitgebreid naar zaken die buiten het traditionele bankenlandschap plaatsvinden. Philippe De Koster, het hoofd van de Belgische antiwitwascel, waarschuwde al eerder dat dringend werk moet worden gemaakt van het analyseren van verdachte transacties in crypto- en andere digitale munten.