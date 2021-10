Europa maakt zich op voor klacht tegen Apple over betaaldiensten

Apple bereidt zich voor op een klacht van de Europese mededingingsautoriteiten. Die nemen aanstoot aan de manier waarop Apple omspringt met betaaltechnologie.

Apple loopt het risico een hoge boete te krijgen en zijn betaalsysteem te moeten openen voor concurrenten, vernam het persbureau Reuters uit goede bronnen.

De maker van de iPhone loopt sinds juni vorig jaar in het vizier van Europees commissaris voor Concurrentie Margrethe Vestager. Zij lanceerde toen een onderzoek naar de betaaldienst Apple Pay. Europa keek kritisch naar de voorwaarden die Apple oplegt over hoe Apple Pay moet worden gebruikt in de apps en de websites van handelaars.

Nu vernauwt de Europese Commissie haar focus tot de NFC-chip in de iPhone, vernam het persbureau Reuters. Alleen Apple Pay heeft toegang tot die chip. NFC laat toe dat u kunt betalen door uw kaart tegen een betaalterminal te houden. Het is een betaalmanier die tijdens de pandemie sterk aan populariteit won.

De mededingingsautoriteit bereidt een document met bezwaren voor. Volgend jaar kan dat naar Apple worden gestuurd. In een dergelijk document wordt gezegd welke praktijken volgens de toezichthouder concurrentiebeperkend zijn.

10% Boete Europa kan bedrijven die de Europese regels overtreden boetes opleggen tot 10 procent van hun wereldwijde omzet.

De Commissie, die nog drie anderen zaken heeft lopen tegen Apple, gaf geen commentaar bij de informatie. Ze kan bedrijven die de Europese regels overtreden boetes opleggen tot 10 procent van hun wereldwijde omzet. Op basis van cijfers van het boekjaar 2020 kan dat bij Apple oplopen tot 27,4 miljard dollar (23,7 miljard euro).

Ook Apple was niet onmiddellijk beschikbaar voor commentaar. Het bedrijf verwees eerder naar privacy en veiligheid om zijn beleid over Apple Pay te rechtvaardigen. Soortgelijke argumenten gebruikt Apple in de juridische discussies over zijn appwinkel.

Maestro

In de financiële sector is er al een tijd kritiek op Apple. Over vijf jaar gaat NFC zeker meer worden gebruikt, zei Ivo De Meersman, directeur betalingen & kaarten bij KBC Bank & Verzekering, in een recent interview. Maar hij vervolgde: 'We zitten vandaag nog met de beperkingen van Apple, dat weigert zijn NFC-toegang aan derden te geven. Er moet Apple Pay worden gebruikt. Dat werkt met het internationaal schema Maestro en dat kost meer voor de handelaars.'