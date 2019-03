Europa moppert nu al over Duitse bankenfusie

De plannen van Berlijn om Deutsche Bank en Commerzbank te laten samensmelten tot een nationale bankenkampioen, stuiten nu al op kritiek van de Europese toezichthouders.

Deutsche Bank en Commerzbank , de twee grootste banken van Duitsland, kondigden afgelopen weekend aan dat ze praten over een mogelijke fusie. Vooral de Duitse overheid lijkt aan te sturen op zo'n bankenhuwelijk. Zowel Deutsche Bank als Commerzbank zit in lastige papieren. Door de twee samen te voegen en in de kosten te snijden, hoopt Berlijn dat er een nieuwe Duitse bankenkampioen kan onstaan.

Tegelijk zou zo het risico afnemen dat een andere buitenlandse concurrent Deutsche Bank of Commerzbank zou inpalmen. Beide instituten, die vorig jaar hun 150ste verjaardag vieren, gelden immers sinds jaar en dag als de motor van de Duitse economie.

Schermvullende weergave Het financiële district van Frankfurt kan er straks anders uitzien als Deutsche Bank en Commerzbank fuseren. ©REUTERS

Het ziet er evenwel naar uit dat Andrea Enria, de belangrijkste bankensherrif van Europa, niet op dezelfde lijn zit met Berlijn. De Italiaan is sinds kort voorzitter van het SSM (Single Supervisory Mechanism), de bankenwaakhond waarmee de ECB toeziet op de grootste 118 banken van de eurozone. In een interview met de Britse zakenkrant Financial Times stelt Enria nu al dat hij geen voorstander is van nationale kampioen in Europa. 'Zeker als toezichthouder mag je niet aansturen op de vorming ervan'.

Over Deutsche Bank en Commerzbank laat Enria zich niet uit - kan moeilijk anders, want het interview werd afgenomen voor de twee hun fusieplannen aankondigden - maar de toezichthouder maakt wel duidelijk dat politieke motieven geen reden mogen zijn om twee banken samen te voegen. 'Voor ons is het relevant of een project levensvatbaar is of niet. We kijken of er een bank ontstaat met sterke activiteiten en een degelijke kapitaalpositie die winst kan genereren en op de middellange termijn kan voldoen aan alle voorwaarden die haar worden opgelegd.'

Waarom praten Deutsche Bank en Commerzbank?

Beide kolossen zijn al jaren het spoor bijster. Door de krachten te bundelen hopen ze eindelijk uit die negatieve spiraal te ontsnappen. Deutsche Bank, de grootste bank van Duitsland, wordt al jaren achtervolgd door schandalen en kreunt onder een veel te logge structuur. De zakenbankpoot, ooit een belangrijke winstmotor, draait vierkant.

Commerzbank heeft de financiële crisis van 2008 nooit kunnen verteren. De Duitse overheid zag zich zelfs verplicht Commerzbank een reddingsboei toe te werpen. Berlijn bezit nog altijd zo’n 15 procent.

Het is vooral de Duitse overheid die aanstuurt op een huwelijk. Deutsche Bank en Commerzbank vertegenwoordigen samen een vijfde van de banksector in Duitsland, en Berlijn is er als de dood voor dat een van hen in buitenlandse handen verdwijnt. Onlangs toonde het Italiaanse UniCredit nog interesse voor Commerzbank. De Duitse minister van Financiën hoopt dat een monsterfusie leidt tot een consolidatiegolf in de sterk verbrokkelde Duitse bankensector. Die verkeert allesbehalve in topvorm, onder meer door de lage rente.

Hoe zou een fusiegroep eruitzien?

24 miljard Beursgigant De fusiegroep 'Deutsche Commerzbank' zou een gezamenlijke beurswaarde hebben van 24 miljard euro, goed voor een balanstotaal van 1.900 miljard euro.

De twee mastodonten lieten nog niet in hun kaarten kijken. Maar dat verhinderde analisten gisteren niet om al volop te beginnen rekenen. Met een gecombineerd balanstotaal van 1.900 miljard euro zou ‘Deutsche Commerzbank’ de tweede grootste bank van de eurozone worden, na het Franse BNPParibas. De nieuwe Duitse superbank zou wereldwijd 140.000 werknemers tellen.

Op de beurs zou de fusiegroep een kleine speler blijven, met een beurswaarde van 24 miljard euro. Ver onder de 43 miljard euro van bijvoorbeeld ING. Het Duitse duo kreeg de voorbije jaren zware klappen op de beurs. Sinds 2008 zagen Deutsche Bank en Commerzbank hun aandelen met respectievelijk90 en 96 procent in waarde zakken.

Wat zijn de slaagkansen?

De vakbonden vrezen een sociaal bloedbad met mogelijk 30.000 ontslagen.

De Duitse overheid en Deutsche Bank-voorzitter Paul Achleitner mogen zich dan wel voorstander hebben getoond van een snelle fusie met Commerzbank, elders stoten de huwelijksplannen vooral op een muur van twijfels. Hoewel de Europese economie de voorbije jaren meer dan behoorlijk draaide, kon Deutsche Bank noch Commerzbank de winstgevendheid stevig opkrikken.

Commerzbank boekte vorig jaar een nettowinst van 865 miljoen euro, maar met een rendement op eigen vermogen van 3 procent zit de bank flink onder het Europese gemiddelde van 7,5 procent. Deutsche Bank is er nog veel slechter aan toe. Die groep kon in februari wel haar eerste winst voorleggen sinds 2014, maar met een rendement op het eigen vermogen van 0,5 procent kan je je afvragen hoe duurzaam die winst is.

Schermvullende weergave ©EPA

Als het tot een fusie komt, zal er dus zwaar moeten worden gesaneerd.De vakbonden van Deutsche Bank en Commerzbank vrezen een sociaal bloedbad: ze houden rekening met 30.000 ontslagen. De vraag is ook wie zo’n monsterdeal zal financieren. Omdat het de grootste van de twee is, verwachten analisten dat Deutsche Bank een bod zal moeten uitbrengen op Commerzbank.

Hoeveel de groep daarvoor moet bijtanken bij beleggers, is voer voor speculatie. Sommige analisten hadden het gisteren over 8 miljard euro, anderen zelfs over16 miljard. Dat is de volledige beurswaarde van Deutsche Bank. Voor aandeelhouders als Qatar en het Chinese HNA, die al miljarden euro’s in Deutsche Bank pompten, is dat een bijzonder bittere pil.

Wat zijn de gevolgen voor België?