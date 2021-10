Europa scherpt regels voor banken aan

Een eerste luik van het pakket bevat strengere kapitaalvereisten en betreft de omzetting in Europees recht van de laatste internationale afspraken gemaakt na de bankencrisis van 2008 in het Bazelcomité voor Bankentoezicht, de zogenaamde Bazel-3 normen.

Strategische industrieën

De grote nieuwigheid daarin is dat het gebruik door banken van eigen risicomodellen om de vereiste kapitaalbuffers te berekenen, wordt beperkt. Dat moet vermijden dat banken hun risico's onderschatten. Het moet het ook de vergelijkbaarheid verhogen van de risicogewogen kapitaalratio's van de verschillende banken. Tegelijk worden de kapitaalvereisten opgetrokken.

Er is rekening gehouden met de specificiteit van de Europese banken, zegt de Commissie, onder meer inzake de risicoweging van kredieten aan kleine en middelgrot ondernemingen. Bovendien zullen strategische participaties van de banken in ondernemingen niet als speculatieve investeringen worden gecatalogeerd. En de mogelijkheid van de banken om strategische industrieën te financieren, zoals de vliegtuigbouw en infrastructuur, blijft gevrijwaard.

De Europese Commissie maakt zich sterk dat de banken in Europa nu niet massaal extra kapitaal moeten gaan hamsteren, iets waar die erg voor vreesden. Ze schat dat, globaal genomen, de Europese banken 9 procent extra kapitaal nodig hebben, in plaats van 18,5 procent als de Europa de Bazel-normen zonder aanpassing zou hebben overgenomen.

En de banken nog wat tijd om dat in orde te brengen: wegens de coronapandemie krijgen ze twee jaar uitstel en worden de nieuwe regels pas van kracht vanaf 2025 - de extra kapitaalnood blijft dan beperkt tot 3 procent. Bovendien geldt er een overgangsperiode van vijf jaar, tot 2030.

Volgens de Commissie is er volgens de nieuwe regels maar een kapitaaltekort van 27 miljard euro bij de banken. 'Als er enkel naar de minimumdrempels wordt gekeken', riposteert de Europese bankenfederatie. 'Als de banken echter hun huidige kapitaalratio van 15 procent willen behouden', zullen ze een pak meer kapitaal nodig hebben.' De federatie dringt aan op overleg over de implementatie van de regels.

Dwangsommen

Het derde luik van het pakket geeft de toezichthouders een grotere armslag en heeft de bedoeling de bevoegdheden van die toezichthouders in de verschillende EU-landen enigszins te harmoniseren. Dat moet helpen een gelijker speelveld te creëren.

In dat kader wordt aan de lidstaten gevraagd dat ze hun bankentoezichthouders eenzelfde arsenaal van administratieve sanctie-instrumenten geven. Een nieuwigheid daarin zijn de periodieke geldboetes. Het gaat om een dwangsom per dag die de banken kan worden opgelegd om hen aan te sporen zich onverwijld in orde te stellen met de prudentiële regels wanneer ze daarvan zouden afwijken.