Europa sust banken over hogere kapitaaleisen

Volgens de Europese Commissie zal de impact van strengere internationale kapitaalvereisten op de banken in Europa minder groot zijn dan die vrezen.

Van de grote Europese banken zullen maar tien extra kapitaal moeten ophalen als de nieuwe kapitaalvereisten, internationaal afgesproken door de toezichthouders in het Bazelcomité, van kracht worden. Dat zegt de Europese Commissie in een toelichting bij het voorstel van nieuwe Europese regels voor de banken waarin de omzetting van de strengere Bazelregels is opgenomen. Europees commissaris voor Financiële Diensten Mairead McGuinness zal die woensdag presenteren.

De Europese banken zullen hun kapitaalbuffers met zowat 27 miljard euro moeten versterken, stelt de Commissie op basis van een steekproef bij 99 banken in 17 lidstaten die samen 75 procent van de banksector in Europa vertegenwoordigen. De Europese Bankenautoriteiten, de toezichthouder, schatte de extra kapitaalnood eerder op 52,2 miljard euro. Een ander rapport, besteld door de Europese bankenkoepel, had het over 170 tot 230 miljard euro.

Duurdere kredieten

Met haar cijfer lijkt de Europese Commissie de onrust bij de banken over de strengere kapitaalregels deels te willen wegnemen. De Europese banken, die nog de coronaklap aan het verteren zijn, waarschuwden al voor de economische gevolgen van de hogere kapitaalvereisten. Dat brengt extra kosten mee, omdat eigen vermogen duurder is om te financieren dan schulden, zeggen ze. Kredieten zullen duurder worden, wat de bedrijfsinvesteringen zou afremmen.

Als de strengere regels toch onvermijdbaar zijn, pleiten de banken ervoor dat Europa de deadline met twee jaar uitstelt.

De toezichthouders geven flink tegengas. In een open brief aan McGuinness riepen 25 Europese centrale banken op niet af te wijken van de afgesproken regels en de banken minder strenge eisen op te leggen.

Ook Pierre Wunsch, de gouverneur van de Nationale Bank van België, ondertekende de brief. 'Afwijken van het Basel III-akkoord kan een negatief effect hebben op het vertrouwen in zowel de Europese banksector als het regelgevingskader in de EU', klonk het. 'Dat dreigt negatieve gevolgen te hebben voor de financiële stabiliteit en voor de economie.'

Zo snel mogelijk

