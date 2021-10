Europa wil meer greep op niet-Europese banken

Europa wil het toezicht verstrengen op bijhuizen van banken van buiten de Europese Unie die op de Europese markt actief zijn.

Banken kunnen in het buitenland activiteiten ontplooien via een filiaal of via een bijhuis, branche in het jargon. Een filiaal is een aparte rechtspersoon en moet voldoen aan dezelfde regulering en toezichtseisen als een gewone Europese bank. Een bijhuis wordt beschouwd als een vertegenwoordigingskantoor en de regulering ervan is veel lichter.

De Europese Commissie wil de bankentoezichthouders in Europa de macht geven om banken van buiten de EU te verplichten hun bijhuizen in Europa om te vormen tot filialen, meldt de Britse zakenkrant Financial Times. De voorbije jaren zijn een aantal buitenlandse banken hier neergestreken via bijhuizen. Zo ontsnappen ze aan het strenge toezicht door de bankenwaakhond ECB.

Het voorstel zou maken dat die banken zwaardere kapitaal- en liquiditeitsregels opgelegd krijgen.

De verplichting om de activiteiten in een filiaal onder te brengen, zou gelden voor niet-EU-banken die hier voor 30 miljard euro of meer activa hebben. Eind 2020 hadden de Europese bijhuizen van niet-Europese banken samen voor 510 miljard euro activa, een toename met 120 miljard euro tegenover het jaar voordien.

30 miljard activa De verplichting om de activiteiten in een filiaal onder te brengen, zou gelden voor niet-EU-banken die hier voor 30 miljard euro of meer activa hebben.

De strengere regels voor de bijhuizen zijn een onderdeel van de nieuwe bankregels die Europees commissaris voor Financiële Diensten en Kapitaalmarkten, Mairead McGuinness, voorbereidt. Die hebben vooral tot doel de nieuwe Bazel-regels met strengere kapitaalvereisten voor de banken in Europese wetgeving om te zetten.