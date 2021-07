Europese Centrale Bank begint met ontwikkeling digitale euro

De Europese Centrale Bank (ECB) geeft groen licht voor de digitale euro. 'Maar er zijn nog veel vragen die beantwoord moeten worden', zegt directielid Fabio Panetta.

U hebt nog wel wat tijd om te wennen aan de 'deuro', de afkorting voor de digitale euro. Nadat de Europese Centrale Bank (ECB) de afgelopen maanden haar teen in het water gestoken had om te voelen of zo'n deuro opportuun is, liet ze woensdag weten dat ze klaar is om te springen. Zij het voorzichtig.

Het doel is in het digitale tijdperk voor alle burgers en bedrijven de toegang te blijven verzekeren tot de veiligste vorm van geld, het centralebankgeld. Christine Lagarde Voorzitter ECB

De komende twee jaar onderzoekt de ECB hoe een digitale euro er moet uitzien. Wordt het een app? Een bankkaart? Zal de database centraal beheerd worden? Of kijkt de ECB naar blockchaintechnologie? Hoe kunnen banken de digitale euro integreren in hun diensten? En welke functies moet de deuro hebben? 'Er zijn nog veel vragen die beantwoord moeten worden', zei ECB-directielid Fabio Panetta.

Risico's vermijden

Daarom gaat de ECB gesprekken voeren met de banksector, Europese regelgevers en consumentenorganisaties. Afhankelijk van de antwoorden moet ook het wetgevend kader voor digitale munten aangepast worden. Ook technische onderzoeken worden in overleg met de spelers in de sector gevoerd. Na die twee jaar volgt een implementatiefase, die makkelijk drie jaar in beslag kan nemen. De digitale euro komt er ten vroegste tegen 2026.

De essentie De Europese Centrale Bank ziet veel potentieel in de digitale euro.

Toch blijft de ECB voorzichtig. Zowel op technisch, wetgevend als concurrentieel vlak zijn er veel onbeantwoorde vragen.

In de komende twee jaar wil de ECB uitzoeken hoe een digitale euro er precies moet uitzien.

'Of dat te traag is? China is al sinds 2013 bezig met de ontwikkeling van een digitale munt, ze rollen nu pas de eerste tests uit', zegt Panetta. 'De digitale euro is een ongezien project met veel potentieel. Maar onze prioriteit als centrale bank is alle mogelijke risico's op instabiliteit vermijden.'

Baken van vertrouwen

'Het doel is in het digitale tijdperk voor alle burgers en bedrijven de toegang te blijven verzekeren tot de veiligste vorm van geld, het centralebankgeld', liet Christine Lagarde, de voorzitter van de ECB, in een persbericht weten. Het proefproject loopt volgens haar niet automatisch vooruit op een beslissing over de invoering van de digitale euro, die pas daarna eventueel kan volgen. 'Hoe dan ook zou een digitale euro cash geld aanvullen, niet vervangen', zei Lagarde.

De digitale euro is een ongezien project met veel potentieel. Maar onze prioriteit als centrale bank is alle mogelijke risico's op instabiliteit vermijden. Fabio Panetta Directielid ECB

De digitale munt draait niet in de eerste plaats om de consument. Het gaat om de stabiliteit van het financiële systeem en dus om vertrouwen. Betalingen verlopen almaar meer digitaal. Volgens sommigen zijn we door die digitalisering te afhankelijk geworden van de privésector. Centrale banken beschouwen de inwisselbaarheid van particulier in publiek geld als een van de bakens van het vertrouwen in het geldsysteem.

Duizenden euro's

De idee is wel degelijk dat consumenten op termijn enkele duizenden euro's op een rekening bij de ECB kunnen zetten. Dat geeft burgers wat extra zekerheid: de bank der banken kan niet failliet gaan. Consumenten zullen ook kunnen betalen met digitale euro's en ze onder elkaar uitwisselen.

Banken zullen een rol spelen in de digitale euro. Fabio Panetta Directielid ECB

Om te voorkomen dat iedereen al zijn geld naar die veilige haven doorsluist - dat zou de banken in de problemen brengen - zou er een limiet gelden voor het bedrag dat elke Europeaan bij de ECB kan bewaren. Of dat een harde limiet wordt van enkele duizenden euro's of een systeem waarbij gebruikers een rente betalen op de extra euro's is nog niet beslist.