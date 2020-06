'Europese Centrale Bank overweegt bad bank voor slechte coronakredieten'

Frankfurt zou de Europese banken uit de wind willen zetten door miljarden aan risicovolle leningen in een apart vehikel te stoppen.

Berichten dat de Europese Centrale Bank met het idee van een 'bad bank' speelt, circuleren al enige tijd . Maar volgens het persagentschap Reuters heeft Frankfurt de voorbije twee weken een versnelling hoger geschakeld. Een taskforce is opgericht en ECB-voorzitster Christine Lagarde zou met bankentoppers en EU-medewerkers hebben gepraat over het project.

Het concept van een 'bad bank' is niet nieuw. Voor financiële instellingen is zo'n vehikel een manier om de meer risicovolle producten op hun balans apart te houden van de gezonde onderdelen. Na de crisis van 2008 hebben meerdere banken en verzekeraars een bad bank opgericht om hun toxische kredieten in onder te brengen.