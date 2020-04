'Europese Centrale Bank stuurt aan op bad bank voor eurozone'

Door de rommelkredieten die de banken meezeulen uit de vorige crisis in een apart vehikel te stoppen, hoopt Frankfurt de coronaschok te milderen voor de Europese financiële sector. Al stuit het voorstel voor zo’n nieuwe 'bad bank’ op politieke tegenstand.

Nu de Europese economie nagenoeg is stilgevallen door de coronacrisis, moeten banken de komende maanden allicht miljarden afschrijven op leningen die bedrijven en particulieren niet of laattijdig kunnen terugbetalen. Wellicht zijn ze daardoor ook minder geneigd nieuwe leningen te verschaffen, wat de economische impact van de crisis enkel groter maakt, vreest Frankfurt.

Daarom gaan bij de Europese Centrale Bank stemmen op om een nieuwe bad bank voor de eurozone te creëren, schrijft de Britse zakenkrant Financial Times maandag. Zo’n bad bank is een apart vehikel waarmee financiële instellingen de meer risicovolle producten apart kunnen houden van de gezonde onderdelen op hun balans. Na de financiële crisis van 2008 hebben meerdere banken en verzekeraars hun rommelkredieten en andere toxische instrumenten afgesplitst in een bad bank.

Griekse banken

Volgens Financial Times zou de ECB broeden op een bad bank op Europees niveau: alle banken uit de eurozone zouden daar de rommelkredieten in kunnen onderbrengen die ze meezeulen uit de crisis van 2008. Zo verdwijnt voor miljarden euro's risico van hun balansen en zijn ze beter gewapend om de schokken van de coronacrisis op te vangen, is de redenering.

Vooral de Grieken zijn voorstander van zo’n project. Door de schuldencrisis zijn de Griekse banken nog altijd opgescheept met miljarden aan niet of laattijdig terugbetaalde kredieten. Hoewel ze de voorbije jaren zware inspanningen deden om die risico' in te perken, is bij de Griekse banken ruim een derde van de leningen in de gevarenzone. Ook Italiaanse, Portugese en Cypriotische banken zijn opgescheept met hoge aantallen 'non performing' loans.