'Europese banken beter gewapend dan Amerikaanse'

Met de kwartaalcijfers van Amerikaanse grootbanken kregen we de voorbije week een eerste indicatie van hoe hard de coronacrisis het financieel systeem treft. Europese banken zijn beter gewapend, zegt kredietbeoordelaar Moody's.

In de kwartaalcijfers van Amerikaanse bankreuzen konden we afgelopen week voor het eerst de coronaschade opmeten in de financiële sector. De balans is schokkend. Grootbanken zagen kun winst in het eerste kwartaal met dubbelcijferige percentages wegsmelten. JP Morgan beet maandag de spits af met een operationele winstdaling van 69 procent. Ook bij Goldman Sachs (-46%), Bank of America (-40%), Wells Fargo (-43%) en Morgan Stanley (-30%) zag het onderste resultatenlijntje er onthutsend uit.

Banken krijgen te maken met nog lagere rente-inkomsten nu centrale banken de beleidsrentes dieper onder het nulpunt duwen. 'Amerikaanse banken hebben een hogere rentegevoeligheid en zijn meer blootgesteld aan de kapitaalmarkten dan Europese sectorgoten. Daardoor zijn ze meer kwetsbaar', zegt Ana Arsova, managing director bij kredietbeoordelaar Moody's.

Wanbetaling

Ook de provisies die banken nemen om wanbetaling van kredietnemers op te vangen, nemen een grote hap uit de winst. Met een stijgende werkloosheid en een fors lagere economische activiteit is de kans dat leningen niet worden terugbetaald gevoelig toegenomen. In de afgelopen week verdubbelde het aantal wanbetalingen op consumentenkredieten naar 12 procent, bleek uit een datasurvey van een Amerikaans fintechbedrijf.

'Citibank is daar het meest kwetsbaar voor', stelt het rapport van Moody's. 'We schatten dat de volledige operationele winst van de bank zal worden opgeslokt door voorzieningen om de verliezen op slechte kredieten op te vangen.'

Niet alleen bij consumenten, ook bij bedrijfsklanten riskeren banken defaults. HSBC hield zelfs een gloednieuwe afdeling boven het doopvont die zich uitsluitend zal bezig houden met het begeleiden van faillissementen bij bedrijfsklanten.

Dankzij de strengere kapitaalvereisten na de crisis in 2008 hebben Europese banken sterke schokdempers. Ana Arsov Managing director Global Investment Banks Moody's

Europese banken met een gediversifieerde basis zijn het beste bestand tegen deze crisis, meent Moody's. Het ratingbureau citeert in dat verband BNP Paribas Fortis, Société Générale en Crédit Suisse.

Winstgevendheid

Over het hele jaar verwacht Moody's dat de meeste banken nog net met hun voeten op het droge zullen blijven. 'We verwachten voor de hele sector toch nog lichtzwarte cijfers in 2020', zegt het rapport. 'Door hun dividenden in te houden en hun inkoopprogramma's van eigen aandelen te staken, blijven de nodige kapitaalbuffers overeind. Die buffers waren met name in Europa al goed verstevigd door de strengere kapitaalvereisten na de financiële crisis van 2008', zegt Arsov.

Als het economische plaatje niet tegen het jaareinde verbetert kan de solvabiliteit van banken in het gedrang komen. Ana Arsov Managing director Moody's

Er lijken in tegenstelling tot 2008 dus geen banken aan het wankelen te gaan. Al kan deze situatie best niet al te lang aanslepen, zegt Moody's. 'Als het economische plaatje niet verbetert tegen eind 2020 of begin 2021, kan dat de winstgevendheid verder drukken en komt de algemene solvabiliteit van banken in het gedrang'.