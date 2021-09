Europese banken boeken jaarlijks 20 miljard euro winst in belastingparadijzen

De Europese grootbanken blijven belastingparadijzen gebruiken om grote winsten te boeken, blijkt uit een rapport van het Europese Tax Observatory. KBC, ING en BNP Paribas hebben hun winsten in fiscale vrijhavens wel teruggeschroefd.

Het Tax Observatory, een onafhankelijk onderzoeksbureau dat gefinancierd wordt met Europees geld, heeft de activiteiten van 36 grote Europese banken tussen 2014 en 2020 op een rijtje gezet. Samen boeken ze jaarlijks zo'n 20 miljard euro winst in belastingparadijzen, goed voor 14 procent van hun totale winsten.

'De winstgevendheid van banken in belastingparadijzen is abnormaal hoog', zegt het rapport. 238 000 euro per werknemer, tegenover ongeveer 65 000 euro in landen die geen belastingparadijs zijn. Volgens de onderzoekers wijst dat erop dat de winsten die in belastingparadijzen worden geboekt hoofdzakelijk worden weggesluisd uit andere landen waar de banken actief zijn. De onderzochte banken boeken samen 14 procent van hun winst in belastingparadijzen, terwijl daar slechts 4 procent van hun personeel werkt.

13% winst gemaakt in belastingparadijzen Het winstaandeel in belastingparadijzen bedraagt bij KBC, ING en BNP Paribas minder dan 13 procent.

De verschillen tussen de banken zijn groot. De koploper is de Britse bank HSBC, die bijna 60 procent van haar winst behaalt in belastingparadijzen. De drie belangrijkste banken in België, KBC, ING en BNP Paribas (Belfius komt niet voor in het onderzoek), blijven allemaal onder 13 procent.

Minimumbelasting

De belangrijkste conclusie van de onderzoekers is dat het aandeel van 14 procent gemiddeld genomen onverminderd is sinds 2014, ondanks verschillende pogingen van overheden om het verschuiven van winsten naar niet of laag belastende landen aan banden te leggen, zoals het verplicht openbaar maken van fiscale informatie. Het valt op dat onder meer de Belgische banken sinds 2018 moeite doen om hun winsten in fiscale vrijhavens terug te schroeven. KBC boekt nu 12,7 procent van zijn winsten in belastingparadijzen (-2,4 procentpunten), BNP Paribas 6,9 procent (-2,5 procentpunten) en ING 4,3 procent (-3,8 procentpunten).

Ambitieuzere initiatieven - zoals een wereldwijde minimumbelasting van 25 procent - kunnen nodig zijn om het gebruik van belastingparadijzen door de banksector aan banden te leggen. EU Tax Observatory

Het rapport laat ook grote verschillen zien in verhouding tussen belasting en winst. KBC hoort bij de zeven banken met 'een bijzonder laag effectief belastingtarief, lager dan of gelijk aan 15 procent', die volgens het rapport 'de neiging hebben gebruik te maken van belastingparadijzen om winsten te verschuiven en hun belastingplicht te verlagen'. Bij ING bedragen de belastingkosten bijna het dubbele: met 30 procent staat het op de tweede plaats. Ook BPN Paribas betaalt relatief veel belastingen: zo'n 25 procent van de winsten gaat naar de fiscus.

'Ambitieuzere initiatieven - zoals een wereldwijde minimumbelasting van 25 procent - kunnen nodig zijn om het gebruik van belastingparadijzen door de banksector aan banden te leggen', besluit het rapport. Met zo'n minimumtarief zouden de banken uit het onderzoek jaarlijks 10 tot 13 miljard dollar meer moeten betalen aan de fiscus.

Dat voorstel komt overeen met de belastinghervorming die de G20 begin deze zomer overeenkwam. Vanaf 2023 krijgen multinationals een minimumbelasting van 15 procent opgelegd. Er komt ook een nieuwe verdeling van de belastingen op multinationals op basis van de winst die in elk land wordt gemaakt. Daarmee moet voorkomen worden dat bedrijven uitwijken naar belastingparadijzen waar geen of nauwelijks belasting moet worden betaald en dat staten elkaar concurreren door de vennootschapsbelasting te verlagen.