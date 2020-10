'Europese banken riskeren tot 1.400 miljard kredietverliezen'

In het extreemste scenario zullen de Europese banken nog veel meer verliezen op niet of laattijdig terugbetaalde leningen moeten afschrijven dan na de financiële crisis van twaalf jaar geleden. De banken moeten hun kredietportefeuilles dan ook dringend doorlichten, zegt de Italiaanse 'bankensheriff' Andrea Enria.

Als Europese overheden tijdens een tweede besmettingsgolf overgaan naar een nieuwe lockdown, zou dat een worst case scenario zijn, waarbij banken tot 1.400 miljard euro aan kredietverliezen dreigen te lijden, zegt Enria. 'Dat is meer dan tijdens de vorige financiële crisis en het is nog te vroeg om zo'n extreem scenario uit te sluiten. Dat zou natuurlijk gevolgen hebben voor de kapitaalpositie van de banken.'

Dividenden op zak

Net vanuit die bezorgdheid drong de Europese Centrale Bank er eerder al bij de banken en verzekeraars op aan om hun cash op zak te houden en dit jaar nog geen dividenden uit te keren aan hun aandeelhouders. Een uitzonderlijke maatregel, noemt Enria dat, en het is niet de bedoeling daar een standaardpraktijk van te maken', geeft de bankensheriff mee. 'Maar voor we onze aanbeveling over de dividenden intrekken, moeten we een duidelijker zicht krijgen op onze conjunctuur.'