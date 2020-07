Europese banken willen Mastercard en Visa op eigen terrein verslaan

Het European Payments Initiative of EPI, zoals het systeem voorlopig heet, moet een allesomvattende betaaloplossing worden die consumenten en handelaars in heel Europa kunnen gebruiken. Zoiets is er vandaag nog niet. Heel wat Europese lidstaten hebben hun eigen nationale betaalsysteem, waardoor het voor consumenten niet evident is overal in de Unie te betalen met dezelfde kaart.

Dergelijke initiatieven zorgen voor meer innovatie in de betaalindustrie, maken de financiële instellingen achter EPI zich sterk. 'Meer dan de helft van de retailbetalingen in Europa gebeurt vandaag nog in cash', klinkt het in een persbericht. 'Een nieuwe oplossing zoals deze kan ook tastbare voordelen opleveren voor handelaars. Dat kan door ze een vlot werkend, concurrentieel en eengemaakt betaalsysteem aan te bieden dat overal in Europa beschikbaar is.'