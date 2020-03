Europese banken willen dividendbetalingen opschorten

De Europese bankenkoepel EBF wil dat beursgenoteerde banken op het continent dit jaar geen dividenden uitkeren of eigen aandelen inkopen om de koers te stutten. 'Vandaag moeten banken zoveel mogelijk cash opzijhouden.'

Daarmee geeft de EBF - voluit European Banking Federation - een belangrijk signaal in de discussie over wat de Europese banken met hun cash moeten aanvangen in deze coronacrisis. Eerder deze week had de Zweedse centrale bank, de Riksbank, de kat de bel aangebonden door de Zweedse banken aan te sporen geen dividend uit te keren aan hun aandeelhouders.

Ook in Frankfurt ligt het dossier op tafel. De Europese Centrale Bank zou volgens mediaberichten met de belangrijkste banken van de eurozone praten opdat die hun dividendbetalingen op zijn minst naar het derde kwartaal uitstellen. De redenering is telkens dezelfde: banken kunnen hun cash beter aanwenden om kredieten te versterken en hun kapitaalbuffers op peil te houden. Niemand weet hoelang deze crisis duurt.

Brief aan bankensheriff

In een brief aan Andrea Enria, de voorzitter van het Europese Bankentoezicht, geeft de EBF aan dat ze die mening deelt. De organisatie dringt erop aan dat beursgenoteerde banken in Europa beter geen dividend uitkeren of eigen aandelen inkopen in 2020, schrijft de Britse zakenkrant Financial Times vrijdag.

Eerder deze week hadden onder meer het Spaanse Banco Santander en het Italiaanse Unicredit - waarvan CEO Jean-Pierre Mustier ook voorzitter is van de EBF - al beslist hun dividend te halveren of te schrappen. Wellicht volgen de komende dagen gelijkaardige aankondigingen. 'De EBF zou deze brief niet verstuurd hebben als veel banken zich vooraf niet hadden geëngageerd om de vinger op de knip te houden.'