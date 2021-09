Evergrande en China maar beperkt risico voor Belgische financiële sector

Ageas is de enige Belgische financiële speler met een belang in een Chinese sectorgenoot.

De grote Belgische banken en verzekeraars hebben voor zover bekend geen rechtstreekse blootstelling aan de wankelende Chinese vastgoedreus Evergrande. De Chinese risico's voor de sector zijn beperkt.

De financiële problemen van de Chinese vastgoedgigant Evergrande lijken een ver-van-mijn-bedshow. Maar als Evergrande kapseist, kan dat in China en daarbuiten gevolgen hebben voor banken en andere bedrijven. De grote Belgische financiële spelers lijken echter niet hard geraakt te zullen worden als Evergrande omvalt.

Van een rechtstreekse blootstelling aan Evergrande is geen spoor terug te vinden. Volgens statistieken van de Bank voor Internationale Betalingen is de blootstelling van Belgische banken aan Chinese tegenpartijen bovendien relatief klein: eind maart dit jaar - de recentste cijfers - ging het in totaal om 1,09 miljard dollar (0,9 miljard euro), waarvan 464 miljoen dollar aan niet-banken.

Ageas

Ageas is de enige grote Belgische financiële speler met een participatie in een Chinese sectorgenoot. De groep heeft een belang van net geen 25 procent in de levensverzekeraar Taiping Life en in een daarbij aangesloten herverzekeraar. Dat verklaart de negatieve koersreactie van Ageas maandag. Taiping Life belegt in vastgoed en voor ongeveer 10 tot 15 procent in aandelen. 'Op dat laatste vlak is er mogelijk een impact te verwachten, maar het is te vroeg om te zeggen hoe dat zal evolueren', zegt Ageas-woordvoerder Tomas Vivijs. 'Een rechtstreekse blootstelling aan Evergrande hebben we niet.'

Dat laatste is ook te horen bij KBC en Belfius. KBC zegt ook maar een 'erg beperkte' blootstelling te hebben aan de Aziatische vastgoedmarkt en Belfius torst geen Chinese risico's. Dat is ook het geval bij de restbank Dexia. Die heeft in Azië enkel een blootstelling in Japan en Zuidoost-Azië, leren de recentste resultaten.

BNP Paribas

ING België zegt 'heel beperkt' blootgesteld te zijn aan Chinese kredieten. In het jongste jaarverslag van BNP Paribas Fortis, de grootste bank van het land, is geen verwijzing te vinden naar Chinese risico's. De positie van het Franse BNP Paribas, met de Belgische staat als belangrijke aandeelhouder, viel maandagnamiddag niet te achterhalen.