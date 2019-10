Ex-Arco-topvrouw Swiggers gedekt door verzekering

Als Francine Swiggers, de gewezen topvrouw van Arco, ooit schuldig bevonden wordt aan fouten in het Arco-dossier, bestaat de kans dat ze daar financieel niet voor opdraait. Dat komt door haar verzekeringspolis voor bestuurdersaansprakelijkheid.

Het dossier van een vergoeding voor de Arco-coöperanten, die hun geld geblokkeerd zagen door de val van Dexia en Arco, staat politiek helemaal niet op de voorgrond. Het is bij de erg moeizame vorming van een federale regering zelfs de vraag of het opnieuw een kans maakt om in het regeerakkoord te belanden.

Op de behandeling van de rechtszaken is het ook nog lang wachten. Een van die rechtszaken, aangespannen door het advieskantoor Deminor dat ruim 2.000 gedupeerde coöperanten bijstaat, viseert onder meer Francine Swiggers. Zij leidde Arco toen het het investeringsvehikel was van de christelijke werknemersbeweging Beweging.net (ex-ACW) en is nu een van de vereffenaars van Arco. Ook Arco zelf, Belfius en de Belgische staat werden gedagvaard.

Dat Swiggers terechtstaat heeft niet alleen te maken met het feit dat ze directievoorzitter was van Arco. Ze trad ook vaak naar buiten namens de investeerder en stond als verantwoordelijke uitgever vermeld op documenten. Maar er blijkt nog een reden te zijn waarom Deminor haar in het vizier neemt, vernam De Tijd. Dat is haar bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering.

Bij grote bedrijven kan de dekking oplopen tot meerdere honderden miljoenen euro’s. Het is weinig waarschijnlijk dat dat ook bij Arco het geval is.

Dat ze die heeft is helemaal niet ongebruikelijk. Bij tal van ondernemingen hebben bestuurders en topmanagers een dergelijke polis afgesloten, om zich te verzekeren tegen eventuele schade aan derden. In het geval van Arco bleef het bestaan van die verzekering, die ook afgesloten werd voor andere toplui, tot nu toe echter onder de radar.

Het is niet bekend voor welk bedrag Swiggers verzekerd is of om welke verzekeraar of verzekeraars – vaak is het in dergelijke gevallen een consortium – het gaat. Haar advocate, Eline Tritsmans van het kantoor Rieder & Verdonck, zegt dat haar cliënte geen commentaar wenst te geven.

Diepe zakken

Bij grote bedrijven kan de dekking oplopen tot meerdere honderden miljoenen euro’s. Het is weinig waarschijnlijk dat dat ook bij Arco het geval is. Maar het feit dat er meer partijen met spreekwoordelijke ‘diepe zakken’ kunnen worden aangesproken, wat potentieel ook goed is voor de coöperanten, speelt mee bij de beslissing van Deminor om Swiggers ook te dagvaarden.

De verzekering geldt door de vereffening van Arco nu niet meer, maar kan wel nog worden geactiveerd voor bestuursdaden uit het verleden. Volgens onze informatie hebben de betrokken verzekeraars het dossier al geanalyseerd en zijn ze tot het besluit gekomen dat Deminor in hun ogen geen been heeft om op te staan. Het laatste woord is uiteraard aan de rechtbank of hogere instanties, tenzij er intussen alsnog een andere oplossing komt.