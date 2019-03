Ex-CEO Bank Nagelmackers bestuurder bij VDK Bank

Hij is al sinds begin dit jaar waarnemend lid van de raad van bestuur van VDK. Zijn benoeming wordt later dit voorjaar bekrachtigd door de algemene vergadering van de financiële instelling.

Ervaring

Verbrugge werd binnengehaald bij VDK wegens zijn ruime ervaring in de sector. Hij zat 12 jaar in de directie van Bank J.Van Breda, voor hij in 2000 overstapte naar Bankunie die hij mee omvormde tot Delta Lloyd Bank, de voorganger van Bank Nagelmackers.

Onder zijn impuls ging Delta Lloyd Bank zich in 2010 meer richten op vermogende klanten. Hij belandde in een storm toen hij zei dat wie op zoek is naar een Aldi, bij zijn bank aan het verkeerde adres was.