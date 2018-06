Ex-CEO Carrefour aan de slag bij Degroof Petercam

George Plassat wordt hoofdadviseur bij de Belgische zakenbank in Parijs.

De Belgische zakenbank is al jaren actief bij onze zuiderburen, in het bijzonder in adviesverlening bij fusies en overnames. Het is in dat métier dat Plassat senior adviser van Degroof Petercam wordt.

Plassat stond tussen 2012 en 2017 aan het hoofd van de Franse distributiegroep Carrefour. Hij vertrok er in juli 2017 met een totale vergoeding van 13,2 miljoen euro. Dat bedrag deed heel wat stof opwaaien, omdat Carrefour geen goede cijfers kan voorleggen en ook in Frankrijk aan het saneren is.

Gouden handdruk

Die 'gouden handdruk' kreeg onlangs nog een staartje. De Franse instantie die toeziet op het deugdelijk bestuur van ondernemingen vroeg de distributiegroep vrijdag om 'zo snel mogelijk' uitleg te geven over de manier waarop de vergoeding van zijn toplui wordt vastgelegd en meer bepaald de vertrekpremie van Plassat. Ze is van oordeel dat de regels die Carrefour volgde om de gouden handdruk te bepalen 'serieuze afwijkingen' vertonen met de Franse regels voor deugdelijk bestuur.

Plassat besliste dit weekend om af te zien van een deel van dat bedrag, de bijna 4 miljoen euro die hij zou opstrijken in het kader van een concurrentiebeding. Gezien zijn hoge leeftijd (hij is biijna 70) en zijn gezondheidsproblemen is de kans dat hij aan de slag zou gaan bij een concurrent van Carrefour bijzonder klein.