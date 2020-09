Ex-CEO Fortis: ‘Ik had liever proces gehad’

De voormalige Fortis-CEO Jean-Paul Votron, een van de hoofdrolspelers in de val van de bankreus, betreurt dat het niet tot een rechtszaak is gekomen.

Dat is opmerkelijk omdat vele betrokkenen vorige week blij waren dat het strafrechtelijke dossier op niets is uitgedraaid. Elders klonk veel verontwaardiging dat het proces over het gigantische financiële drama verjaart.

Votron zat als CEO op de eerste rij bij de gedurfde overname van de Nederlandse sectorgenoot ABN AMRO en het uitbreken van de kredietcrisis. Die twee factoren leidden mee tot de val van Fortis in 2008. Maar de bankier blijft zijn onschuld staande houden. ‘Alles is grondig onderzocht en het gerecht heeft gezegd dat er geen bewijslast is tegen mij’, zegt Votron in een zeldzaam interview. Hij stelt dat een proces dat voor iedereen duidelijk had kunnen maken.

De topbankier toont zich erg rancuneus dat hij in juli 2008 aan de deur werd gezet door voorzitter Maurice Lippens. Kwam dat ontslag er niet omdat het bestuur en de financiële markten het vertrouwen in Votron hadden verloren? Nee, zegt Votron. ‘Men wou koppen zien rollen.’ Hij werd naar eigen zeggen ‘opgeofferd om de opgehitste pers te kalmeren’.

Votron, die zich sinds zijn ontslag nergens meer laat zien, vreest dat hij door de verjaring altijd ‘de zondebok’ zal blijven. ‘De geur van schuld zal rond mij blijven hangen. Gisteren, vandaag, altijd.’ Votron herhaalt dat hij ‘nooit gefraudeerd en nooit gelogen’ heeft.

Ik moest als kapitein het schip verlaten, terwijl ik wist hoe ik door de storm moest laveren. Dat frustreert me enorm. Jean-Paul Votron Ex-CEO Fortis

De bankier vindt het jammer dat hij als kapitein het schip moest verlaten. ‘Ik wist hoe ik door de storm moest laveren.’ Zijn ontslag was voor Votron het begin van een zwarte periode. ‘Ik kon niets meer doen en niemand luisterde. Plots was ik een nul geworden.’

Dat er in de weken voor zijn ontslag grote interne paniek was over de solvabiliteit wuift hij weg. ‘Dat heb ik niet gezien. Er was wat onrust, maar er was een plan.’ De bankier houdt vol dat ‘alles veel minder chaotisch was verlopen als hij was gebleven’.

Vindt hij na al die jaren dat de megadeal van 24 miljard euro om de retailtak van ABN AMRO over te nemen grootheidswaanzin was? ‘Helemaal niet. Niemand zei me dat ik te ambitieus was. De aandeelhouders vroegen me altijd maar meer.’