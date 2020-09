Ex-Fortis-bankier past voor voorzitterschap Belfius

Peter Vandekerckhove is geen kandidaat voor het voorzitterschap van Belfius. Dat zegt hij aan De Tijd nadat zijn naam in het dossier is opgedoken.

Belfius was vorig jaar al op zoek naar een nieuwe voorzitter, maar die zoektocht draaide op niets uit. Filip Dierckx (ex-BNP Paribas Fortis) was toen de topfavoriet, maar zijn benoeming ging niet door. De strafzaak rond Fortis, waar hij carrière maakte, en beschuldigingen van belangenvermenging rond zijn voorzittersrol bij de hr-dienstverlener SD Worx bleken onoverkomelijke obstakels. Belfius-voorzitter Jos Clijsters besloot dan maar maximaal twee jaar langer op post te blijven.

Deze zomer lanceerde de staatsbank een nieuwe zoekprocedure. Een van de topkandidaten op de lijst is opnieuw Dierckx, meldde De Tijd zaterdag. Volgens De Standaard staan ook onder meer Koen Hoffman (CEO vermogensbeheerder Value Square) en Peter Vandekerckhove (ex-BNP Paribas Fortis, ex-KBL) op de lijst. Hoffman wil geen commentaar kwijt, maar Vandekerckhove is categoriek: 'Ik ben geen kandidaat', zegt hij ons herhaaldelijk.

Hoffman is sinds zijn vertrek als CEO van het beurshuis KBC Securities in 2016 uitgegroeid tot de machtigste bestuurder in beursgenoteerd België. Hij is voorzitter bij Greenyard, het biotechbedijf MDxHealth en de farmaleverancier Fagron, en bestuurder bij de farmagroep Mithra. Als hij voorzitter van Belfius wordt, moet hij ongetwijfeld zijn CEO-functie bij Value Square laten vallen - de twee jobs zijn niet compatibel.

Vandekerckhove is sinds zijn vertrek als CEO van de private bankgroep KBL vorig jaar niet meer actief in de financiële sector. Hij is wel nog bestuurder bij de tapijtreus Beaulieu International Group (BIG) van de familie De Clerck.

Wetstraat

De race naar het voorzitterschap is verre van gelopen. Belfius heeft nog geen definitieve knopen doorgehakt. Bovendien moet de staatsbank rekening houden met wat dezer dagen in de Wetstraat gebeurt.