Ex-Fortisbankiers: ‘Op zekere leeftijd kies je eieren voor je geld'

Veel van de ex-bankiers van BNP Paribas Fortis die sinds hun 57ste betaald thuiszitten, worstelen met dubbele gevoelens. De regeling is een goede deal, maar deukt hun zelfbeeld.

Tot je pensioen als halftijdse werknemer op de loonlijst staan zonder dat je moet komen werken. Zo’n regeling wordt wellicht ook de komende jaren mogelijk voor oudere werknemers met genoeg dienst­jaren op de teller. BNP Paribas Fortis rekent er in zijn sanering op dat 800 tot 1.000 werknemers de bank de komende drie jaar vrijwillig verlaten, 640 tot 800 van hen via eindeloopbaanregelingen.

Het enige verschil met de vorige golven, waar honderden bankiers op intekenden, is de instapleeftijd. Die wordt opgetrokken van 57 naar 58 jaar, bevestigden de vakbonden. Let wel, dat is telkens de startleeftijd. Bij de vorige rondes kwam het voor dat een werknemer op zijn 55ste intekende en daarna nog twee jaar ging werken.

'Rentenier'

Hoe omschrijf je jezelf als je officieel werknemer bent, maar in de praktijk betaald thuiszit? Sommige deelnemers van het Early Departure Plan, zoals het programma heet, noemen zich ‘EDP’er’ op sociale media. Andere verkiezen ‘gepensioneerde’, een enkeling ‘rentenier’. Ze zijn welkom bij de gepensioneerdenclubs van de bank, maar dat vinden de meesten een brug te ver.

Op de vraag waarom ze hebben ingetekend, komt één antwoord altijd terug: levenskwaliteit. ‘Als je huis afbetaald is en de kinderen het huis uit zijn, denk je na. Met een halftijds loon raak je in mijn gezinssituatie al ver. Waarom nog elke ochtend in de file staan en ’s avonds laat thuiskomen?’, zegt een EDP’er.

Ontnuchtering

‘Ik heb tientallen jaren de fusies en veranderingen bij de bank meegemaakt’, zegt een tweede deelnemer, nog altijd geen 60. ‘Altijd maar nieuwe methodes... Dan verdwijnt het werkplezier. Op een bepaalde leeftijd kies je eieren voor je geld.’

Zijn laatste maanden bij de bank waren ‘best ontnuchterend’, geeft hij toe. ‘Mijn chef wist dat ik zou vertrekken. Ik werd niet meer betrokken bij nieuwe projecten. Je gaat van een agenda vol meetings naar een lege. Ik werd aan mijn lot overgelaten en vulde mijn dagen met de opleiding van een jongere collega. Op eigen initiatief.’

‘Ik hoor vaak dat verhaal over oudere werknemers die zogezegd niet meer meekunnen met de digitale veranderingen’, zegt onze eerste vertrokken bankier. ‘Maar vergeet vooral het financiële plaatje niet. De bank vindt de oudere werknemers te duur. Als je ze kunt vervangen door jongeren die de bank minder kosten, is de rekening snel gemaakt.’

Sommige ex-bankiers proberen het op de arbeidsmarkt als freelancer. ‘Je denkt dat je een goed cv hebt, maar niemand zit op je te wachten’, klinkt het unisono. Al stellen de EDP’ers ook wel hun eisen - zoals geen verre verplaatsingen - waardoor potentiële werkgevers hun naam schrappen.

'Vrijwillige externe mobiliteit'

Volgens BNP Paribas Fortis wordt de EDP-vertrekregeling maar een van de loopbaanopties voor de oudere werknemers, zowel in de bank als erbuiten. De directie belooft ze te helpen in hun zoektocht naar een andere baan, bijvoorbeeld in de non-profitsector, en heeft daar de afkorting VEM of ‘vrijwillige externe mobiliteit’ voor bedacht.