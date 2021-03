Ex-ING-topman moet fortuin van labomiljonairs beheren

Erik Van Den Eynden, die vorig jaar opstapte als topman van ING België, wordt de nieuwe CEO van Straco. Dat is de discrete investeringsmaatschappij achter de laboratoriumfamilie De Raedt-Verheyden.

Na een sabbatical van enkele maanden staat de topbankier Erik Van Den Eynden opnieuw aan het hoofd van een bedrijf. Geen bank of ander groot bekend bedrijf, maar een zeer gesloten familiale investeringsgroep: het Gentse Straco.

Straco is de vennootschap van het discrete ondernemerskoppel Gino De Raedt en Frederica ‘Rika’ Verheyden. Die investeert in vastgoed, laboratoria en private-equity. Hoe zwaar Straco weegt, is niet duidelijk, want het bedrijf wijst elke vraag naar informatie af.

De jaarrekening van 2019 leert dat de groep een eigen vermogen had van meer dan 700 miljoen euro. Daar kwam vorig jaar waarschijnlijk nog heel wat bij door de verkoop van de labogroep CMA-Medina. Het koppel had die uitgebouwd tot de de grootste Belgische speler in klinische labo's.

CMA-Medina werd vorig jaar overgenomen door de Franse sectorgenoot Biogroup voor ruim 1 miljard euro. Dat bedrag vloeide echter niet naar Straco, want een deel van de opbrengst werd geherinvesteerd in overnemer Biogroup, die de komende jaren nog verder wil groeien via overnames. Het belang van 10 tot 25 procent in de Franse groep is de grootste participatie van Straco.

1 miljard verkoop Vorig jaar verkocht Straco de labogroep CMA-Medina voor ruim 1 miljard euro.

Maar de investeringsmaatschappij heeft nog heel wat middelen om te investeren. Op de website van de groep staat dat Straco zoekt naar langetermijninvesteringen in Europese bedrijven. Straco geeft aan dat het zoekt naar meerderheidsbelangen in bedrijven met 10 tot 50 miljoen euro brutobedrijfswinst (ebitda), waar aandelenbelangen tot 200 miljoen euro te koop komen.

Straco zegt dat het niet op zoek is naar snel gewin, maar wil investeren op de lange termijn en met een ondernemersgeest. Dezelfde mentaliteit waarmee klinisch biologe Verheyden en informaticus De Raedt hun Klinisch Laboratorium Dendermonde (KLD) sinds 1978 uitbouwden tot de Belgische marktleider met acht labo's.

Die zoektocht naar nieuwe interessante overnames wordt nu geleid door Erik Van Den Eynden. De Antwerpenaar maakte woensdagavond zijn nieuwe job bekend, maar wil geen verdere commentaar geven. De twee vorige co-CEO's van Straco, Bart Elias en schoonzoon Nicolas De Quinnemar, blijven betrokken bij het bedrijf.

Vastgoed

Of de focus van Straco gaat veranderen, is niet duidelijk. Tot voor kort werden de opbrengsten van lucratieve labo's - in 2019 werd 69 miljoen euro winst geboekt - vooral geïnvesteerd in vastgoed. De familie heeft een belang in de Knokse Compagnie Het Zoute, de projectontwikkelaar Odebrecht en diverse panden in bekende winkelstraten: van de Brusselse Waterloolaan, de Antwerpse Meir, de Gentse Veldstraat tot de Leuvense Bondgenotenlaan.

Straco kocht ook belangen in diverse bedrijven, van de potgrondactiviteit van Greenyard (Agaris), het uitzendbedrijf Forum Jobs, de Europese marktleider in vuilniszakken Cedo en NGM, een uitbater van Q8- en Lukoil-tankstations in Wallonië. Straco stapte ook in het fonds Smartfin Capital van fintechpionier Jurgen Ingels.