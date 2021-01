Ex-nummer twee sleept BNP Paribas Fortis voor rechter

Filip Dierckx, de ex-nummer twee van BNP Paribas Fortis, dagvaardt de bank omdat hij meent dat ze zijn reputatie door het slijk heeft gehaald. De gewezen bankier wil eerherstel, eist de betaling van achterstallige vergoedingen en wil dat de bank haar fouten publiekelijk erkent.

Dierckx’ vertrek bij BNP Paribas Fortis eind 2019 was op zijn minst tumultueus te noemen. Hij zou oorspronkelijk op 31 december vertrekken na meer dan 30 jaar dienst en nadien aan boord blijven als niet-uitvoerende bestuurder. Dierckx zou bij zijn vertrek in de bloemetjes worden gezet. De voorbereidingen voor dat feestje waren al bezig.

Dat zou het orgelpunt van een carrière van 36 jaar worden. De jurist ging in 1983 aan de slag bij de Generale Bank. Hij klom er geleidelijk op in de hiërarchie. Hij leidde korte tijd de vroegere Fortis Bank en midden in de financiële storm van 2008 ook even de Fortis-groep.

Zijn rol bij de Fortis Bank is niet onbesproken omdat hij verantwoordelijk wordt geacht voor het risicovolle beleid van Fortis met probleemkredieten in de aanloop naar de financiële crisis. Maar in tegenstelling tot andere hoofdrolspelers moest hij niet vertrekken. In 2009 werd hij vicevoorzitter van het directiecomité van BNP Paribas Fortis.

Flirt met Belfius

Begin december 2019 lekte evenwel uit dat Dierckx in aanmerking kwam - en zelfs de topfavoriet was - om Jos Clijsters op te volgen als voorzitter van concurrent Belfius. De headhunter Heidrick & Struggles legde twee maanden voordien de eerste contacten met Dierckx en die had daar wel oren naar. Op de shortlist van de headhunter stak hij er met kop en schouders bovenuit. Als 60-plusser had Dierckx geen niet-concurrentiebeding. Hij kon dus zonder ‘ontluizingsperiode’ naar de staatsbank overstappen.

Zijn mogelijke overstap bleef evenwel niet lang geheim en kwam ter ore van Herman Daems, de voorzitter van BNP Paribas Fortis. De overgang kon bij ’s lands grootste bank en bij haar Franse eigenaar niet door de beugel.

Filip Dierckx is volgens de dagvaarding van oordeel dat zijn integriteit te grabbel is gegooid op basis van een flinterdun verhaal ‘met halve waarheden en hele leugens’.

Daems vroeg Dierckx publiek te ontkennen dat hij voor het voorzitterschap van Belfius ging. De bankier weigerde, waarna bleek dat een mogelijk belangenconflict door zijn rol als uitvoerend voorzitter bij het hr-bedrijf SD Worx opdook. Een intern onderzoek van BNP Paribas Fortis daarover wordt in de dagvaarding als onvolledig bestempeld, ‘à charge’ en in acht uur tijd ineengestoken. Dierckx nam uiteindelijk op 5 december 2019 ontslag omdat hij de uitoefening van zijn functie bij BNP Paribas Fortis onverenigbaar achtte met het nakende voorzitterschap van Belfius.

Dierckx is van oordeel dat het ‘belangenconflictdossier’ tegen hem bijzonder licht weegt. In de dagvaarding stelt hij dat zijn integriteit te grabbel is gegooid op basis van een flinterdun verhaal ‘met halve waarheden en hele leugens’. Dat heeft zijn reputatie aangetast en verhinderde dat hij Belfius-voorzitter werd. Tussen de lijnen door worden de Belgische BNP Paribas Fortis-bankiers als waterdragers van Parijs bestempeld. Dierckx bleef evenwel ook aan boord na de overname van Fortis Bank door BNP Paribas en werkte als nummer twee van de bank tien jaar lang met de Fransen samen.

Het belangenconflict draait rond de rol van Dierckx in een kredietdossier van SD Worx. Dierckx combineerde negen jaar lang het voorzitterschap van de hr-groep met zijn topfunctie bij de bank. Tot dan had dat nooit problemen opgeleverd.

440.000 Vergoeding Filip Dierckx vraagt boven op zijn eerherstel dat BNP Paribas hem voor 440.000 euro aan achterstallige vergoedingen uitbetaalt.

De bankier was op één voorbereidende vergadering aanwezig, waarop de kredietaanvraag van SD Worx Sociaal Secretariaat ter sprake kwam. Hij was er op vraag van de financieel directeur van de hr-groep. Bronnen dicht bij het dossier stellen dat Dierckx nooit druk heeft uitgeoefend op de aanwezige bankiers en dat hij in de bank geen vragen stelde over het kredietdossier. Dat werd pas op 17 januari 2020, ruim een maand na zijn vertrek, goedgekeurd door BNP Paribas Fortis. Een extern onafhankelijk advies voor SD Worx kwam ook tot de conclusie dat er geen vuiltje aan de lucht was.

Dierckx werd uiteindelijk geen voorzitter van Belfius. Clijsters stemde in om twee jaar langer aan te blijven. Binnen enkele maanden wordt hij opgevolgd door Chris Sunt.

Uitbetaling

Het is Dierckx vooral om eerherstel te doen. Hij vraagt dat BNP Paribas Fortis publiekelijk zijn fouten erkent en dat laat weten in meerdere kranten. Daarbovenop eist hij ook de betaling van achterstallige vergoedingen die gelinkt zijn aan zijn prestaties over de voorgaande jaren. Het gaat alles samen om 440.000 euro.

Dierckx wou geen commentaar kwijt, BNP Paribas Fortis evenmin. In februari verklaarde hij aan De Tijd dat hij ervan overtuigd was dat hij ‘juridisch, deontologisch en ethisch’ niets verkeerds had gedaan. ‘Als een onafhankelijke partij dit onderzoekt, zal die tot dezelfde conclusie komen. Daar ben ik absoluut gerust in', klonk het toen.