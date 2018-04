Ex-zakenbankier Hoffman rijgt bestuursmandaten aaneen

De CEO van de Gentse vermogensbeheerder Value Square maakt een stevige opmars in de raden van bestuur van beursgenoteerd Brussel.

Koen Hoffman is sinds 2016 CEO van de vermogensbeheerder Value Square. Daarvoor stond hij jarenlang als CEO van KBC Securities op de eerste rij bij tientallen overnames, fusies en beursgangen. Sinds zijn vertrek bij het beurshuis maakt hij als onafhankelijk bestuurder zijn opwachting in tal van raden van bestuur van beursgenoteerd Brussel en zelfs in Nederland. In meerdere van die bedrijven is ondernemer Marc Coucke aandeelhouder.

Zo heeft Hoffman een zitje bij de farmagroep Mithra en is hij voorzitter van de farmaleverancier Fagron . Coucke was een van de investeerders die het bedrijf eind 2015, begin 2016 ter hulp snelden via een omvangrijke kapitaalinjectie. Onlangs werd Hoffman ook onafhankelijk bestuurder bij SnowWorld, de Nederlandse uitbater van indoor skipistes dat intussen voor driekwart in de handen zit van Marc Coucke.

De ex-zakenbankier is daarnaast ook voorzitter van de fruit- en groentenreus Greenyard rond Hein Deprez. Veerle Deprez zetelt eveneens in het bestuur van Greenyard en zit net als Hoffman in de raad van bestuur van Fagron.

Biotech

Uit de oproeping voor de algemene vergadering van MDxHealth blijkt dat Hoffman ook bij het biotechbedrijf uitzicht heeft op een zitje. Hij zal er onder meer zetelen naast biotechinvesteerder Rudi Mariën en Ruth Devenyns (ex-KBC), die een jarenlange ervaring heeft in de biotechsector.