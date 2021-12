Extra premies voor personeel AXA Bank

Net voor de langverwachte afronding van de overname van AXA Bank België door Crelan krijgt het voltallige personeel van AXA Bank een winstpremie van 500 euro, bovenop een extra coronapremie. Het is echter geen afscheidscadeau.

Eerder deze week raakte bekend dat de Europese Centrale Bank en andere toezichthouders het licht op groen hebben gezet voor de overname, waardoor Crelan Argenta voorbijsteekt als voornaamste uitdager van de vier grootbanken in ons land en dus het nummer vijf wordt. De goedkeuring liet na diverse bijsturingen van het dossier door Crelan ruim twee jaar op zich wachten.

Het is nu uitkijken naar de gevolgen van de deal voor het personeel van beide banken en het kantorennet. Samen tellen ze zo’n 1.450 werknemers (zonder Europabank en het personeel van de zelfstandige agentschappen) en bijna 850 kantoren. Dat laatste cijfer is bijzonder hoog in deze digitale tijden. Ter vergelijking: marktleider BNP Paribas Fortis doet het met bijna de helft minder agentschappen.

Geleidelijk

Toch valt niet meteen een grote ingreep te verwachten. Om de integratie van AXA Bank in Crelan te voltooien is twee jaar tijd nodig, een termijn die kan worden verlengd. De impact zal eerder geleidelijk worden gevoeld. Het aantal kantoren is sinds de officiële aankondiging van de overname in oktober 2019 al fors gedaald is. Toen hadden ze er samen 1.141.

70 miljoen Winst AXA Bank België boekte tussen januari en eind oktober al een winst van 70 miljoen euro tegenover 65,6 miljoen euro over heel 2020.

De directie van AXA Bank heeft de bonden volgens onze informatie al laten weten dat er geen sociaal bloedbad op til is. Toch blijft het personeel voor een groot stuk in het ongewisse. Dat komt omdat pas begin januari meer informatie vrijgegeven wordt. Tot nu beperkten beide bedrijven zich tot een interne mededeling over de goedkeuring van de deal en de samenstelling van de nieuwe directie.

Gezond

Crelan krijgt een financieel gezonde bank in handen. AXA Bank boekte tot eind oktober al een winst van 70 miljoen euro, vernam De Tijd. Dat is meer dan over heel 2020 (65,6 miljoen), dat ook al een erg goed jaar was, ondanks corona. Het schept ruimte voor extra uitkeringen aan het personeel.

Meerdere bronnen zeggen dat alle werknemers van de bank kunnen rekenen op een winstpremie van 500 euro bruto (netto zo’n 400 euro). De directie en de bonden hebben daarover een mondeling akkoord gesloten. Bovendien keert de bank een coronapremie uit van 500 euro netto. Dat is dubbel zoveel als afgesproken voor de hele banksector.

Geste

Maar de extra’s zijn geen formeel afscheidscadeau van de Franse verzekeringsreus AXA, net voor de overdracht van de aandelen aan Crelan. De bonden drongen al langer aan op een geste voor het personeel ter compensatie van de inspanningen tijdens de pandemie.

Daarbij komt dat de werknemers in 2014 een inlevering te slikken kregen. Sindsdien gaat het echter veel beter met de bank die onder CEO Peter Devlies, aan boord sinds eind 2016, een beter verdienmodel hanteert. Devlies vertrekt bij de overname. Hier en daar valt te horen dat de extra gestes van de directie toch wat mager uitvallen, gezien de winsten en de hoge verloning voor het topmanagement. Maar meer zat er niet in. AXA Bank verkoos vrijdag geen commentaar te geven.