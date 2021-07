FSMA heft schorsing wisselkantoor Stevens op

Half juni dreef een donkere wolk boven het wisselkantoor in de Antwerpse diamantwijk. De FSMA besliste toen alle activiteiten van Stevens & Cie te schorsen. Het wisselkantoor is een van de weinige waar klanten nog cash kunnen omruilen voor andere valuta.

Met de antiwitwaswet wil men voorkomen dat geld wordt witgewassen of dient om terroristische activiteiten te financieren. Bij de FSMA was toen al te horen dat er niet echt problemen waren bij Stevens & Cie, maar het kantoor was onvoldoende georganiseerd om signalen van witwaspraktijken op te vangen. Gedelegeerd bestuurder Marc Stevens benadrukte toen al dat er geen strafklacht was tegen het wisselkantoor.