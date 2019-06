Facebook-munt stoot op groeiend wantrouwen toezichthouders

Financiële toezichthouders zullen in de toekomst nieuwe initiatieven, zoals de libra-munt van Facebook, wellicht nog meer tegen het licht houden.

Facebook onthulde vorige week met veel poeha zijn plannen voor de libra, een nieuwe 'wereldmunt' waarmee de socialemediagroep betalen even eenvoudig wil maken als een berichtje sturen via Whatsapp of Messenger. Gelinkt aan een platform waar meer dan 2,4 miljard mensen op zijn aangesloten, kan de nieuwe 'Facebook-munt' leiden tot een revolutie in de betaalindustrie, zeggen believers.

Voorlopig is de libra nog 'work in progress' - Facebook hoopt ermee van start te kunnen gaan in de eerste helft van volgend jaar. Maar mogelijk kot die lancering in het gedrang door het groeiende wantrouwen van 's werelds belangrijkste financieeltoezichthouders tegenover het project.

Waarschuwing

Afgelopen weekend stuurde de Bank voor Internationale Betalingen, zeg maar de centrale bank van de centrale banken, al een duidelijke waarschuwing de wereld in. In een nieuw rapport erkende de organisatie de voordelen van 'Big tech' in het betaalverkeer.

Nieuwe technologische toepassingen kunnen helpen om de kosten te drukken en bieden een alternatief voor mensen in ontwikkelingslanden die geen toegang hebben tot klassieke banken, klinkt het . Maar digitale munten kunnen wel de stabiliteit van het financiële systeem ondergraven, onder meer omdat ze tot minder concurrentie dreigen te leiden. Bovendien kunnen er ook privacyproblemen opduiken.

Intussen hebben nog andere bankenwaakhonden hun bezorgdheid geuit. Het Financial Stability Board (FSB), de internationale bankentoezichthouder die onder de koepel van de Bank voor Internationale Betalingen valt, let verstaan dat regulatoren de plannen van Facebook wellicht nog veel meer in detail gaan bestuderen.

'Bedreiging voor financiële stabiliteit'

'Crypto-effecten vormen vandaag nog geen risico voor de wereldwijde financiële stabiliteit', schrijft FSB-voorzitter in een brief aan de leiders van de G20, de club van 's werelds 20 rijkste landen. 'Maar er kunnen problemen opduiken in niches waar dergelijke crypto's niet onder het directe toezicht van de regulatoren vallen.' De timing van Quarles brief is niet toevallig. De G20-landen komen dit weekend namelijk samen in het Japanse Osaka. Al staat de komst van de libra daar voorlopig niet op de officiële agenda.