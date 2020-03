'Facebook weer naar tekentafel voor libra-munt'

De Libra Association is nog altijd van plan om een wereldwijd betaalnetwerk uit te bouwen, zegt een woordvoerder van de organisatie in een reactie aan Bloomberg. De basisprincipes ervan worden niet aangepast, klinkt het.

Blockchain

Toen Facebook in juni vorig jaar zijn libra-project voorstelde, had de Amerikaanse socialenetwerkreus het over een enkele wereldmunt waarmee betalen even makkelijk wordt als een WhatsApp-berichtje verzenden.