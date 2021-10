'Familiebedrijven te weinig voorbereid op generatiewissel'

Nu ondernemers uit de babyboomgeneratie de pensioenleeftijd naderen, buigen almaar meer families zich over de toekomst van hun bedrijf. Volgens Belfius gaat bij minstens 16 procent van de Belgische familieondernemingen de bedrijfsleider de komende tien jaar met pensioen.

Tot 82 procent van de ondernemingen die een overdracht te wachten staat, riskeert in moeilijkheden te geraken.

bedrijven die in moeilijkheden dreigen te komen

Op zo'n generatiewissel zijn die bedrijven slecht voorbereid. Tot 82 procent van ondernemingen die zo'n overdracht te wachten staat, riskeren daarbij in moeilijkheden te geraken, zegt Belfius. Dat zijn vier op de tien bedrijven. 'Bij 66 procent is de bedrijfsleider de enige controlerende aandeelhouder', zegt Belfius-hoofdeconome Véronique Goossens. 'Als er andere familiale managers aanwezig zijn, zijn die vaak van dezelfde generatie. 11 procent van de bedrijven heeft geen andere familieleden in het management.'