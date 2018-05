Fed haalt beurskoers Deutsche Bank onderuit

De grootste bank van Duitsland krijgt andermaal klappen op de beurs nu blijkt dat de Amerikaanse centrale bank de toestand van de groep in de VS als 'bedenkelijk' omschreef.

Op de beurs van Frankfurt donderde de koers van Deutsche met net geen 7 procent omlaag naar 9,18 euro. Dat is het laagste peil ooit. Beleggers dumpen het aandeel nadat de zakenkrant The Wall Street Journal had onthuld dat de Federal Reserve zich opvallend kritisch had uitgelaten over de Amerikaanse tak van de bank.

De Fed bestempelde de toestand van Deutsche Bank in de VS als 'bedenkelijk'. Dat klinkt misschien niet al te hard. Maar in het Fed-jargon is dat een van de laagste klassen om de gezondheid van een bank weer te geven.

18,9 miljard Slinkende beurswaarde Door de koersval van Deutsche Bank is de beurswaarde van de groep teruggevallen tot onder de 20 miljard euro. Ter vergelijking: de beurswaarde van KBC bedraagt vandaag meer dan 27 miiljard euro.

Bovendien bracht de 'adviesverlaging' van de centrale bank, die tot dusver binnenskamers was gebleven, Deutsche Bank ook op de radar van andere toezichthouders in de VS. De FDIC, de overheidsinstelling die de spaardeposito's beschermt en ook toeziet op de banksector, plaatste Deutsche prompt op zijn lijst met probleembanken. Daardoor moet de Duitse gigant nagenoeg elke beslissing over zijn activiteiten in de VS eerst met de lokale toezichthouders doorspreken.

Zorgenkind

Door het strenge oordeel van de Fed moest Deutsche Bank de voorbije maanden al minder kredieten verschaffen in de VS en bouwde ze ook haar tradingactiviteiten af. Dat heeft grote gevolgen voor de resultaten van de groep. Met een omzet van 5.888 miljoen dollar was de Amerikaanse tak van Deutsche Bank goed voor bijna een vijfde van de groepsomzet. De financiële reus telde eind vorig jaar zo'n 10.000 werknemers in Noord-Amerika.

Het nieuws zet andermaal in de verf wat een zorgenkind de Amerikaanse tak wel is voor Deutsche. In de jaren voor de financiële crisis van 2008 deed Frankfurt er alles aan om mee te kunnen spelen met de grote jongens op Wall Street. De groep trok een bataljon 'masters of the universe' aan die volop investeerden in complexe financiële producten die de bank torenhoge winsten opleverden maar waar ook veel risico's aan kleefden.

Schandalen

Bovendien raakten tal van traders betrokken in schandalen rond fraude met rentetarieven, de goudprijs of witwasoperaties voor Russische klanten. Vorig jaar nog moest de bank bijna 7 miljard euro betalen aan Washington om zich vrij te kopen uit een onderzoek naar fraude rond rommelkredieten.

Beleggers vestigen nu hun hoop op topman Christian Sewing om de boel recht te trekken. De Duitser, die in april aan het hoofd kwam van Deutsche Bank, wil fors snoeien in de kosten en kondigde al aan de Amerikaanse zakenbankactiviteiten af te bouwen. Daarbij zouden in de VS 1.000 banen sneuvelen, ongeveer een op de tien.