'Federal Reserve neemt Deutsche Bank in vizier'

De Amerikaanse centrale bank wil onderzoeken welke rol Deutsche Bank precies speelde in het gigantische witwasschandaal rond de Deense Danske Bank.

Toen afgelopen zomer aan het licht kwam dat Danske Bank jarenlang geld uit voormalige Sovjetstaten had witgewassen via een filiaal in Estland, leek het aanvankelijk dat Deutsche Bank maar een piepkleine rol had gespeeld in de affaire. In de maanden daarop raakte de grootste bank van Duitsland steeds meer verstrikt in het witwasschandaal.

Uit een intern onderzoek bleek afgelopen herfst dat Deutsche Bank tussen 2007 en 2015 Danske Bank had geholpen om 132 miljard euro aan verdachte betalingen te verwerken. Later werd dat bedrag opgetrokken tot 163 miljard euro.

'Informatie vragen'

Volgens het financiële persagentschap Bloomberg onderzoekt de Amerikaanse centrale bank Fed, de belangrijkste bankenregulator in de VS, hoe Deutsche Bank die verdachte betalingen precies verwerkte en in welke mate de groep wist dat het om verdacht geld ging.

In een reactie aan Bloomberg benadrukt Deutsche Bank dat het nog niet om een formeel onderzoek gaat. 'Meerdere toezichthouders en gerechtelijke instanties over de hele wereld hebben ons gevraagd om informatie. Het is geen verrassing dat de onderzoekers en de banken vooral interesse hebben in het dossier-Danske Bank en de lessen die we hieruit kunnen trekken', klinkt het.

Moeras van schandalen

In mei 2017 trof Deutsche Bank al een schikking van 41 miljoen euro met de Fed. De toezichthouder tikte Deutsche Bank toen op de vingers omdat de financiële kolos te weinig inspanningen had gedaan om witwassen te voorkomen.