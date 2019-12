Filip Dierckx helemaal weg bij BNP Paribas Fortis

De nummer twee van BNP Paribas Fortis heeft met onmiddellijke ingang ontslag genomen uit al zijn functies. Hij wordt ook geen niet-uitvoerend bestuurder bij de grootste bank van het land. Daarmee ligt mogelijk de weg open om voorzitter te worden van Belfius.

Filip Dierckx heeft ontslag genomen uit al zijn functies bij BNP Paribas Fortis en dat met onmiddellijke ingang, meldt de grootste bank van het land vrijdag in een persbericht.

Dierckx, als operationeel directeur de nummer twee van de bank na Max Jadot en daardoor een van de belangrijkste bankiers van België, heeft ook meegedeeld dat hij geen mandaat zal opnemen als niet-uitvoerend lid van de raad van bestuur van BNP Paribas Fortis. Het ontslag is donderdag al ingegaan.

Vroeger

Het was al bekend dat Dierckx zou vertrekken, maar dat vertrek was gepland op 31 december. Tegelijk was het de bedoeling dat hij deels aan boord zou blijven als niet-uitvoerend bestuurder. Dat is een lid van de raad van bestuur dat geen deel uitmaakt van het topmanagement.

Het summiere persbericht geeft geen reden waarom van die plannen wordt afgeweken en Dierckx na 36 jaar de bank drie weken vroeger verlaat. Maar volgens onze informatie is er mogelijk een verband met de zoektocht naar een nieuwe voorzitter bij concurrent Belfius, als opvolger van Jos Clijsters.

Kandidaat

De naam van Dierckx circuleert voor die functie. Volgens onze informatie werd hij gecontacteerd door de headhunter, maar het is niet duidelijk of hij ook op de shortlist staat. In elk geval heeft de topbankier, naar De Tijd vernam, interesse om het mandaat op te nemen als hij daartoe de kans krijgt. Daarom vond hij niet correct om nog langer aan boord te blijven bij BNP Paribas Fortis en wou hij zo zijn eventuele 'ontluizingsperiode' vroeger laten ingaan. Ook de bank drong aan op duidelijkheid.

Dierckx wou vrijdag geen enkele commentaar kwijt. Ook de woordvoerder van de bank gaf geen bijkomende informatie.



Als gevolg van zijn vervroegd vertrek zullen bepaalde op 1 oktober aangekondigde managementwijzigingen al vervroegd ingaan, meldt de bank nog.