Filip Dierckx valt uit de boot bij Belfius

Filip Dierckx volgt zo goed als zeker Jos Clijsters niet op als voorzitter van de staatsbank Belfius. Dat zeggen meerdere bronnen. De toezichthouder heeft naar verluidt opnieuw problemen met zijn kandidatuur.

Bijna één jaar nadat zijn kandidatuur als nieuwe Belfius-voorzitter werd afgeschoten, ziet het er naar uit dat Dierckx opnieuw naast het net zal vissen. Volgens meerdere bronnen komt de ervaren bankier - die als grootste kanshebber naar voren werd geschoven en de steun van de staatsbank had - niet meer in aanmerking voor de functie.

Belfius startte deze zomer de zoektocht naar Clijsters' opvolger opnieuw op, amper enkele maanden nadat diezelfde Clijsters zichzelf noodgedwongen had opgevolgd als voorzitter. Kort nadien bleek dat Dierckx opnieuw een van de topkandidaten was.

Maar net als elf maanden geleden rijzen er twijfels of Dierckx de strenge screening van de Nationale Bank en de Europese Centrale Bank (ECB) zou doorstaan. De toezichthouders moeten uitmaken of bestuurders en managers in de banksector 'fit and proper' zijn voor de job. Vóór de eigenlijke screening begint, wordt traditioneel informeel gepolst of een kandidaat een kans maakt of niet. Vervolgens schuift de betrokken instelling een naam naar voor en begint de maandenlange screening.

Begin dit jaar doken in hetzelfde stadium al problemen op. Clijsters voorkwam een impasse door twee jaar langer op post te blijven.

Dun lijstje

Wie wordt het dan wel? Tot nu toe circuleerden weinig andere namen. Paul Lembrechts (voormalig bankier en ex-CEO VRT) viel heel snel af. Peter Vandekerckhove (ex-BNP Paribas Fortis) liet weten dat hij geen kandidaat was. Ook de naam van Koen Hoffman, de CEO van de vermogensbeheerder Value Square, dook op.

Ondanks de flessenhals waarin het dossier lijkt te zitten, stelt een bron dat een oplossing in de maak is. Intern volgt het nominatie- en remuneratiecomité van Belfius het dossier op. Dat bestaat uit Lutgart Van den Berghe (voorzitster), Clijsters en bestuurster Diane Rosen. Er komt ons ter ore dat het Belfius-management in de coulissen de zoektocht mee probeert te sturen.

Jos Clijsters voorkwam begin dit jaar een impasse door in te stemmen om twee jaar langer op post te blijven als Belfius-voorzitter.

'Er wordt vooruitgang geboekt en er komt hopelijk in de komende weken een oplossing uit de bus', zegt een waarnemer. Mogelijk wordt naar een tijdelijke of interne oplossing gegrepen. Omdat Clijsters zich voor twee jaar engageerde, kan hij mogelijk aanblijven tot de algemene vergadering van 2022.

De betrokkenen waren niet bereikbaar voor commentaar of wilden geen commentaar kwijt.

Fortis

Omdat Dierckx net als andere voormalige toplui van de Fortis-groep niet in verdenking is gesteld in de strafzaak naar de val van de bank-verzekeraar, lijkt de toezichthouder te tillen aan de omstandigheden van zijn vertrek bij BNP Paribas Fortis.

In december vorig jaar raakte bekend dat Belfius hem naar voren schoof om Clijsters op te volgen. Dierckx nam ontslag bij BNP Paribas Fortis, enkele weken voordat hij officieel met pensioen zou gaan. Er doken berichten op dat hij zich als nummer twee van de bank schuldig had gemaakt aan belangenvermenging, door deel te nemen aan een vergadering over een dossier van de hr-groep SD Worx, waarvan hij de voorzitter is.

Filip Dierckx is een van de meest ervaren bankiers in België. Hij werkte bijna vier decennia voor BNP Paribas Fortis en zijn juridische voorgangers.

Over dat mogelijke belangenconflict is Dierckx altijd categoriek geweest: 'Ik ben ervan overtuigd dat ik juridisch, deontologisch en ethisch niets verkeerds heb gedaan', zei hij in februari aan De Tijd.