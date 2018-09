Financieel directeur ING stapt op na megaschikking in witwaszaak

'Tijdens de onderzochte periode (2010-2016) was Koos Timmermans lid van het managementcomité banking en jarenlang eindverantwoordelijke voor ING Nederland', klinkt het in een persbericht. 'In het licht van die omstandigheden en in overleg met de raad van bestuur, zal Koos Timmermans opstappen.' Timmermans blijft wel nog in functie tot een opvolger is gevonden.