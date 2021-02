Fintech-hype Stripe haalt centrale bankier binnen

Het Amerikaanse betaalbedrijf Stripe heeft kort voor een nieuwe kapitaalronde een vette vis binnengehaald. Mark Carney, tot vorig jaar gouverneur van de Bank of England, wordt bestuurder bij het Amerikaanse bedrijf. Dat bevestigt Stripe zondag.

Stripe ontwikkelt technologie die online betalingen mogelijk maakt voor internetbedrijven. Bedrijven zoals Zoom, Slack, Shopify, Amazon en Deliveroo gebruiken de infrastructuur van Stripe om voor honderden miljarden euro aan betalingen in de hele wereld te laten doorgaan.

Die betaaltechnologie is erg gegeerd. Nu de coronacrisis mensen massaal op het web doet shoppen, staan investeerders in drommen aan te schuiven om een voet tussen de deur te krijgen bij de bedrijven die al die online betalingen mogelijk maken.

100 miljard

Stripe stoomt zich klaar voor een nieuwe kapitaaloperatie om in te spelen op de wereldwijde boom in e-commerce. Die kan de onderneming waarderen op meer dan 100 miljard dollar. De Nederlandse concurrent Adyen bereikte na een uitstekend coronajaar een beurswaarde van 63 miljard euro, meer dan de banken KBC en ING samen.

Stripe werd amper 10 jaar geleden uit de grond gestampt door de Ieren Patrick en John Collison. De broers, op dat moment 20 en 22 jaar oud, zagen achter veel e-commercebedrijven complexe en verouderde financiële technologie. Via de systemen van Stripe kunnen apps en websites meteen connecteren met banksystemen of kredietkaartbedrijven.

'De aard van handel is het voorbije decennium veranderd', zei Mark Carney in een reactie. 'Ik kijk ernaar uit om Stripe de komende jaren te steunen terwijl het een globale infrastructuur bouwt die van het internet een motor voor sterke en inclusieve economische groei maakt'. Sinds zijn vertrek bij de Britse Centrale Bank is Carney onder meer actief bij de Verenigde Naties als speciale gezant voor klimaatactie en financiën.