Fintech-posterboy Revolut kan in België als bank aan de slag

Revolut, met een prijskaartje van ruim 30 miljard euro een van de w aardevolste fintechbedrijven van Europa , is al vijf jaar actief in ons land. Maar de tegoeden van die Belgische klanten - Revolut weigert te zeggen om hoeveel geld het gaat - waren tot nu niet beschermd bij eventuele problemen.

Daar komt verandering in, liet Revolut dinsdag weten in een mededeling. Revolut beschikte al over een Europese banklicentie. Die wordt nu ook in België geactiveerd. De tegoeden van klanten die voor een upgrade naar Revolut Bank kiezen, worden nu tot 100.000 euro gewaarborgd. Het is niet de Belgische Nationale Bank die de tegoeden garandeert. Wel de centrale bank van Litouwen, waar Revolut zijn Europese banklicentie heeft.