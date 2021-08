Focus op vermogende klanten helpt Belfius aan recordwinst

De staatsbank Belfius heeft in de eerste jaarhelft een nettowinst van 406 miljoen euro neergezet, een bedrag dat hoger ligt dan voor de pandemie.

De groepswinst van 406 miljoen euro is een record sinds de bank werd genationaliseerd uit de restanten van Dexia. Vorig jaar was de winst bijna verschrompeld tot 21 miljoen euro door het aanleggen van zware provisies voor kredietverliezen door de pandemie. Dat door de aantrekkende economie en betere vooruitzichten al 31 miljoen euro aan provisies kon worden teruggenomen, hielp de cijfers vooruit. Maar het winstcijfers is volgens CEO Marc Raisière vooral het gevolg van een volgehouden diversificatiestrategie.

Door de lage rente valt veel minder te verdienen met klassieke bankproducten zoals leningen. Dat Belfius in lagerentetijden toch 100 miljoen euro extra inkomsten kon boeken, is voor een groot stuk - 58 miljoen euro - te danken aan commissieopbrengsten, van fees voor de verkoop van beleggingsfondsen aan particulieren tot financiële transacties van bedrijven. Maar het meest in het oog springen de divisies private banking en wealth management, die het vermogen beheren van landgenoten die respectievelijk minstens 0,5 miljoen of 2,5 miljoen euro hebben opzijstaan om te beleggen.

130 miljoen euro Dividend De overheid krijgt als aandeelhouder in oktober een bijkomend dividend van 130 miljoen euro.

Het aantal vermogende klanten groeide met 15.000. 'We hebben een zeer indrukwekkend semester achter de rug. Er kwam 5,4 miljard euro bij, goed voor een groei van 12 procent tot 50 miljard euro', zegt Raisière. Bij de allerrijkste klanten was er een groei van zelfs 32 procent. Om die stijging in perspectief te zetten: de hele portefeuille van gespecialiseerde spelers als BIL of Puilaetco bedraagt 10 miljard euro of minder, merkt Raisière op. Bij Belfius is het beheerde vermogen sinds 2013 bijna verdubbeld.

Door aanwervingen de jongste jaren groeide het leger private bankers tot 137. Het aantal contactpersonen voor multimiljonairs loopt op tot 58. Of Raisière nog verder wil groeien door overnames? 'Ik ga de namen van Degroof Petercam of Ethias niet meer noemen', zegt de CEO lachend, in een verwijzing naar eerdere, ontkende overnamegeruchten. 'We bekijken alles wat voorbijkomt en een zekere omvang heeft.'

Belfius kende ook bij retailklanten een sterke groei van de verkoop van beleggingsproducten zoals fondsen (+13 procent), periodieke beleggingsplannen (+38 procent) en de nieuwe Toekomstfondsen, die zich op een maatschappelijk thema richten. Met de recente lancering van het beursplatform Re=Bel wil Belfius meeliften op het succes van online brokers en profileert het zich als een prijsbreker voor kleine orders in Belgische aandelen.

Overheid

De staatsbank zegt niet alleen de kaart van de rijken te willen trekken. 'We blijven ons richten op alle segmenten, ook op de zwakste mensen in de samenleving', zegt Raisière. 'We hebben 180.000 sociale rekeningen en blijven zeer aanwezig om mensen te begeleiden die hulp nodig hebben.' Ook de Belgische overheid krijgt een duwtje in de rug: die kan als aandeelhouder in oktober rekenen op een bijkomend dividend van 130 miljoen euro.

Financieel directeur Johan Vankelecom benadrukt dat bewezen is dat het model van Belfius werkt. 'We hebben altijd gestreefd naar een combinatie van duurzame winstgevendheid en een sterke solvabiliteit die toch een rendement (return on equity) van 8 à 9 procent kan opleveren. We zitten nu aan 9,3 procent.'