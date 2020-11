Fondsenreus Amundi versterkt kapitaal Crelan

Amundi gaat intekenen op obligaties van Crelan. Die helpen het kapitaal te versterken van de coöperatieve bank die werkt aan de overname van AXA Bank.

Crelan heeft het dossier voor de overname en integratie van AXA Bank ingediend bij de toezichthouders. Als die het licht de komende maanden op groen zetten, kan Crelan uitgroeien tot de grootste Belgische retailbank na de vier grootbanken.

In een mededeling aan het personeel geeft CEO Philippe Voisin aan dat de Franse fondsbeheerder Amundi mee in dat toekomstverhaal stapt. Amundi zal net als de Franse verzekeringsreus AXA obligaties van Crelan kopen. Het gaat om achtergesteld schuldpapier dat meetelt voor het Tier 2-kapitaal, vermogen waarmee de bank mogelijke tegenvallers kan opvangen.

5 Nummer Crelan wordt door de overname van AXA Bank de vijfde Belgische bank.

Daarmee wordt de financiering van de overname nog een keer aangepast. Aanvankelijk was het de bedoeling dat AXA na de verkoop van dochter AXA Bank een participatie van ruim 10 procent in de groep Crelan zou nemen. Maar recent werd duidelijk dat van zo'n minderheidsbelang geen sprake meer is. AXA zal daarentegen intekenen op 200 miljoen euro aan achtergestelde obligaties.

Nu blijkt dat ook Amundi zal intekenen op een bijkomende obligatie-uitgifte. Op de omvang en de precieze redenen is het nog wachten tot Crelan met een update komt over zijn prospectus. De bankgroep die in handen is van ruim 275.000 coöperanten wil voorlopig geen commentaar geven.

Het lijkt erop dat Amundi, de grootste fondsenbeheerder in Europa, zijn positie als fondsenleverancier van Crelan wil veiligstellen. Amundi beheert het fonds Crelan Invest, terwijl Econopolis (Geert Noels) instaat voor Crelan Fund. Amundi is een oude bekende van Crelan. De fondsbeheerder wordt gecontroleerd door de Franse bankreus Crédit Agricole, die ook jaren aandeelhouder van Crelan was.

Misschien vreest Amundi dat zijn Franse concurrent AXA te veel kind aan huis wordt bij Crelan. AXA sloot een partnerschap met Crelan voor verzekeringen, maar is met dochter AXA Investment Managers (AXA IM) ook een grote speler op de fondsenmarkt.

Bankagenten

De overname van AXA Bank is met 620 miljoen euro een grote deal voor Crelan, en een unieke mogelijkheid om schaalvoordelen te creëren. Beide banken zijn ongeveer even groot en hebben een gelijkaardig profiel: ze doen beroep op zelfstandige bankagenten.