Fors hoger loon voor topbankiers Wall Street

De Wall Street-banken hebben een sterk jaar achter de rug, dankzij de groei in zakenbankieren (zoals fusies en overnames) en het vermogensbeheer. Die groeipolen compenseren het eerder zwakke jaar in trading, een gevolg van de lage schommelingen op de beurzen vorig jaar.

Dimon grootste verdiener

Jamie Dimon , de CEO van JP Morgan Chase, is voor het tweede jaar op rij de grootste verdiener met een jaarvergoeding van 29,5 miljoen dollar over 2017, een stijging met ruim 5 procent tegenover een jaar eerder. Het gaat voor het overgrote deel om bonussen in aandelen.

Goldman Sachs-baas Lloyd Blankfein , jarenlang de best betaalde bankier ter wereld, moet het met 24 miljoen dollar stellen, een stijging met 9 procent. De marktwaarde van Goldman Sachs zakte vorige maand onder die van Morgan Stanley, wat niet meer gebeurd was sinds 2006. Dat zal de rivaliteit op Wall Street wellicht verder aanvuren.

Brian Moynihan, de topman van Bank of America, mocht rekenen op een loonsverhoging met 15 procent, tot 23 miljoen dollar. Het aandeel Bank of America steeg vorig jaar met ruim 33 procent.

De grootste stijger is Michael Corbat, de CEO van Citigroup. Hij zag zijn loon vorig jaar met 48 procent stijgen tot 23 miljoen dollar. Daardoor treedt hij toe tot de club van 20 miljoen dollar per jaar. Zijn loonsverhoging is groter dan de stijging van de beurskoers (25 procent in 2017).