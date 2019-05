Forse winstdaling Bank Degroof Petercam

Bank Degroof Petercam, na de vier grootbanken een van de grootste spelers in ons land op de privatebankingmarkt, heeft de voornaamste parameters van haar resultaten in 2018 zien dalen, blijkt uit de dinsdag vrijgegeven jaarcijfers.

De totale activa van klanten belandden eind vorig jaar op 63,2 miljard euro tegen 67,9 miljard euro een jaar eerder. Dat heeft volgens de bank te maken met negatieve markteffecten, vooral op het einde van het jaar. Concreet gaat het om de klappen op de beurzen. Dat was een tijdelijk effect: Degroof Petercam zegt dat de geschatte totale activa van haar klanten eind maart opnieuw gestegen was tot bijna 68 miljard euro.

De totale inkomsten beliepen 455 miljoen euro, tegen 468 miljoen een jaar eerder. Dat is een daling met bijna 3 procent. 'In een context van negatieve rentetarieven in Europa wogen de toenemende spreads op de resultaten uit thesauriebeheer', meldt de bank. Daar staat tegenover dat Degroof Petercam minder afhankelijk werd van rente-inkomsten en dat de nettobeheerinkomsten met 3,8 procent toenamen.

Reglementen

Het brutoresultaat zakte bijn 16 procent naar 109 miljoen euro en netto was er zelfs een daling met 34 proent naar 57 miljoen euro. De cijfers werden beïnvloed 'door hogere kosten als gevolg van investeringen in IT en de inzet van extra middelen om ons in staat te stellen met een steeds complexere reglementaire omgeving om te gaan'. Voor het nettocijfer speelden ook uitzonderlijke elementen mee, 'die hoofdzakelijk verband houden met de laatste kosten van de integratie'.