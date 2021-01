Fortis-koppelaar Orcel gaat Italiaans UniCredit leiden

Andrea Orcel, de zakenbankier die ooit Fortis verleidde zich aan ABN AMRO te overtillen, maakt een comeback als topman van de Italiaanse bankgroep UniCredit.

UniCredit , de op een na grootste bank van Italië, is op zoek naar een nieuwe topman nadat CEO Jean-Pierre Mustier eind vorig jaar had aangegeven dat hij zou vertrekken bij de bank. De Fransman stapt op na meningsverschillen met de raad van bestuur, die aanstuurt op meer overnames.

De komst van Orcel is nog niet officieel bevestigd, maar met de 57-jarige Italiaanse zakenbankier zou UniCredit wel een dealmaker pur sang binnenhalen. Orcel stond tussen 2012 en 2018 aan het hoofd van de zakenbankpoot van het Zwitserse UBS en was daarvoor al een zwaargewicht bij (Bank of America) Merrill Lynch.

Telefoontje van 71 miljard

100 miljoen OPROTVERGOEDING Orcel eist nog steeds een schadevergoeding van 100 miljoen euro van het Spaanse Banco Santander.

Al is hij in ons land allicht bekender als de man van het 'telefoontje van 71 miljard'. Aan de vooravond van de financiële crisis bracht Orcel het management van het Belgisch-Nederlandse Fortis, Royal Bank of Scotland en Banco Santander op het idee om een bod uit te brengen op het Nederlandse ABN AMRO. Dat gezamenlijk bod van 71 miljard euro bleek uiteindelijk veel te hoog gegrepen en leidde mee tot de ondergang van Fortis in 2008.

De comeback van Orcel is wel opmerkelijk, want de vorige carrièreswitch van de man draaide enkele jaren geleden uit op een juridische soap die nog altijd aan de gang is. De Spaanse bankgroep Banco Santander had Orcel in 2018 namelijk aangetrokken als nieuwe CEO, maar zag daar in extremis van af toen de bankier extra compensatie eiste voor de miljoenenbonussen die zijn vorige werkgever UBS niet meer wilde betalen.

Loopgravenoorlog

Dat bleek het startschot voor een juridische loopgravenoorlog waarbij Orcel een schadevergoeding van 100 miljoen euro eist van Santander, omdat de Spaanse bank zijn reputatie zou hebben geschaad. Volgens de Spanjaarden heeft Orcel dan weer stiekem opnames gemaakt van gesprekken met Santander-toplui zodra duidelijk was geworden dat hij naast de topjob zou grijpen.

Met een dealmaker als Orcel aan boord, zou UniCredit beter geplaatst kunnen zijn om in te spelen op de fusie- en overnamegolf die volgens waarnemers over de Europese banksector kan rollen.

Met een dealmaker als Orcel aan boord, zou UniCredit beter geplaatst kunnen zijn om in te spelen op de fusie- en overnamegolf die volgens waarnemers over de Europese banksector kan rollen. In Italië is die golf al bezig. Intesa Sanpaolo haalde UniCredit daar vorig jaar in als grootste bank van het land door concurrent UBI Banca over te nemen. De volgende grote hap op het menu is Monte dei Paschi di Siena, de oudste bank van het land die vier jaar geleden werd genationaliseerd en die Rome tegen volgend jaar verkocht wil zien.