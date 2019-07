'Fortis-koppelaar' eist 100 miljoen van Banco Santander

Andrea Orcel, de Italiaanse zakenbankier die Fortis verleidde tot een bod op het Nederlandse ABN AMRO, klaagt nu de Spaanse bankreus Santander aan voor contractbreuk.

Banco Santander, de grootste bank van Spanje, had in september aangekondigd dat Orcel de nieuwe CEO zou worden. Voor de Spanjaarden was Orcel, toen het hoofd van de zakenbankafdeling van het Zwitserse UBS, allesbehalve een onbekende.

Aan de vooravond van de financiële crisis bracht de Italiaanse zakenbankier het management van Banco Santander, Royal Bank of Scotland en Fortis op het idee om een bod uit te brengen op de Nederlandse bankgroep ABN AMRO. Maar die overname van 71 miljard euro bleek zoals pijnlijk bekend te hoog gegrepen voor Royal Bank of Scotland en Fortis. Banco Santander kwam er toen wel goed vanaf en wist de gezondste delen van ABN AMRO te plukken.

Miljoenenbonussen

Toch hoefde Orcel op niet veel goodwill van de Spanjaarden te rekenen toen kort na de bekendmaking van zijn promotie duidelijk werd dat de financiële eisen van de Italiaan veel hoger lagen dan verwacht. Als topman van de zakenbankpoot van UBS maakte hij aanspraak op tientallen miljoenen aan bonussen, maar door zijn overstap naar Banco Santander wilden de Zwitsers hem dat niet meer uitbetalen.

Waarop Orcel eiste dat Banco Santander hem een extra compensatie van 50 miljoen euro betaalde voor hij naar Madrid verkaste. De Spanjaarden weigerden en kondigden begin dit jaar aan dat Orcel toch geen CEO zou worden.

Tegenaanval

De Italiaan gaat nu in de tegenaanval, meldt de Spaanse krant El Confidencial. De 'Fortis-koppelaar' eist nu 100 miljoen euro aan schadevergoeding en achterstallig loon van Banco Santander, dat hij beticht van contractbreuk. Volgens de Italiaan was Santander al in september op de hoogte van alle voorwaarden die hij stelde voor zijn overstap.

Ik ben niet het type dat bij de pakken blijft zitten als ik geloof dat ik niet correct behandeld word. Andrea Orcel

Dat er een juridische oorlog zat aan te komen was te voorzien. 'Ik ben niet het type dat bij de pakken blijft zitten als ik geloof dat ik niet correct behandeld word', zei Orcel enkele maanden geleden in een interview met de Britse krant Financial Times.